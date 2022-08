La storia d’amore di Davide Donadei e Chiara Rabbi di Uomini e Donne è finita. I due ex volti del programma di Maria De Filippi si sono lasciati, dopo poco più di un anno dalla scelta. Da giorni circolava la notizia che tra i due ci fosse una profonda crisi. Il loro silenzio ha solo alimentato le voci e, senza mai parlare esplicitamente (almeno fino alla serata di ieri), hanno dato delle conferme. Ed ecco che, di fronte alle varie indiscrezioni, l’ex tronista ha deciso di intervenire e di annunciare la rottura ufficiale con Rabbi.

Ora, però, un dettaglio insospettisce parecchio. In molti si stanno chiedendo in queste ore: ma Davide e Chiara si sono davvero lasciati? Qual è il motivo per cui qualcuno ora ha qualche dubbio al riguardo? Deianira Marzano fa notare, attraverso il suo profilo Instagram, che in una foto condivisa oggi da un ragazzo Donadei indossa la collana che aveva ricevuto in regalo dall’ex corteggiatrice e che ha un significato importante, collegato appunto alla loro storia.

Chi ha segnalato all’influencer questo particolare le fa presente che da giorni, sui social network, Davide condivide foto che lo ritraggono senza questo accessorio. Un segnale che si è aggiunto ai tanti dettagli che andavano a confermare la rottura di questa coppia di UeD. Invece, pare che oggi al mare l’ex tronista indossi quella collana. Come mai Donadei ha deciso di rimettere la collana ora che ha annunciato la rottura con Chiara?

Molti hanno iniziato a pensare che potrebbe non essere ancora finita o che in realtà la loro storia non sia mai giunta al capolinea. La collana in questione pare riporti la data dell’inizio della loro relazione e la frase ‘Casa è con te’, almeno secondo questa indiscrezione. Precisiamo che questa segnalazione è generata da una foto condivisa da un utente in queste ore, ma che potrebbe risalire a un altro giorno.

Di sicuro oggi Davide si trova al mare. Infatti, lui stesso ha condiviso una foto che lo ritrae in spiaggia a Gallipoli, luogo che corrisponde a quello indicato sulla foto condivisa dal ragazzo che l’ha incontrato. Forse, effettivamente, Donadei potrebbe non aver ancora messo un punto definitivo alla sua storia con Chiara.

Secondo riportava PipolGossip nei giorni scorsi, pare che l’ex tronista sia particolarmente interessato a prendere parte alla nuova edizione del Grande Fratello Vip. Con la crisi registrata nel suo locale per via della pandemia del Covid, vorrebbe stabilizzare le basi economiche.

Anche l’ex corteggiatrice sarebbe propensa ad accettare eventuali proposte lavorative in televisione. Nulla di male, assolutamente. Anzi, questa è una delle coppie del Trono Classico che ha sempre dimostrato di non voler approfittare delle luci dei riflettori.

Ma se gli presentasse una nuova opportunità nessuno dei due direbbe di no probabilmente, soprattutto in un momento come questo. Intanto, dopo l’annuncio fatto da Davide Donadei sulla rottura con Chiara, quest’ultima è rimasta in silenzio.

L’ex corteggiatrice preferisce non entrare nei dettagli, ma affronta chi continua a insultarla. Condivide lo screenshot di un messaggio ricevuto oggi da una ragazza su Instagram: “Faccia da zoc…a”. “Magari lo fossi veramente”, risponde Rabbi con un emoticon che ride.