UeD, Davide e Chiara distanti. Locale in crisi: “Non ce la faccio più”

Non ci sono sviluppi positivi nella crisi che ha colpito Davide Donadei e Chiara Rabbi di Uomini e Donne. Una delle coppie più solide del programma di Maria De Filippi, che ha sempre portato rispetto alla propria storia e ai valori, non sta affrontando un periodo semplice. Almeno per il momento non si parla di rottura, ma di crisi. Lei sarebbe tornata a Roma, lasciando così la casa in cui convivevano, e lui sta continuando a gestire il locale. Anche lì non mancano i problemi, come lo stesso Davide fa notare.

L’ex tronista condivide lo screenshot di una chat in cui viene informato che è stato disdetto un compleanno “di una ventina di bambini, per covid”. Donadei prende questa notizia in modo abbastanza negativo: “No vabbé, clamoroso. Non ce la faccio più, davvero”. Accompagna lo screenshot di questi messaggi, scrivendo: “Cioè capite? Così è difficile! 21 luglio”. Su queste attività, di certo, la pandemia sta creando non pochi danni! E mentre affronta i problemi sul lavoro, si ritrova anche a vivere questo allontanamento con l’ex corteggiatrice.

La crisi di Davide e Chiara di UeD non avrebbe ancora avuto una svolta decisiva. Anzi, ci sarebbero delle turbolenze in corso. A far percepire questo ci pensa Donadei, il quale su Instagram chiede ai vari utenti di non accanirsi contro di loro, visto che già la situazione è complicata. Dice basta alle continue insinuazioni da parte dei fan. C’è chi vorrebbe avere delle risposte perché prova affetto nei loro confronti e chi, invece, si diverte a creare ancora più scompiglio.

“Non mi aspetto sensibilità da nessuno. Vi assicuro che ci facciamo già male da soli. Non infierite”, questo ciò che scrive in queste ultime ore Davide Donadei sui social. Intanto, da parte di Chiara Rabbi non è arrivato più nessun altro segnale. Sebbene la crisi sia profonda, non si parla di rottura, in quanto l’ex corteggiatrice tiene ancora fissato in alto nel suo profilo Instagram un filmato che la ritrae felice insieme a Davide.

Sarà una crisi passeggera? Non si può sapere. Il pubblico che li segue dovrà portare pazienza e attendere nuovi sviluppi, sperando che siano positivi. L’importante è che entrambi recuperino presto il sorriso e ritrovino la serenità, insieme oppure no.

Davide e Chiara hanno deciso, sin dall’inizio, di non sfruttare la loro immagine per il ristorante Heffort Sport Village, aperto dopo essersi scelti nello show di Maria De Filippi. Come già avevano fatto notare, la pandemia del Covid-19 non ha di certo aiutato il loro locale a crescere.