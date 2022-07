Uomini e Donne, è crisi profonda fra Davide e Chiara: crac, i motivi

Brutte notizie in arrivo per i più romantici: una delle coppie storiche di Uomini e Donne, nonché una delle più amate, sta attualmente vivendo una profonda crisi. A raccontarlo in anteprima è stata pochissime ore fa la regina del gossip Deianira Marzano, che per prima ha parlato senza troppi giri di parole di grossi problemi di cuore in casa Rabbi-Donadei.

“Chiara e Donadei forte crisi, lei è tornata a Roma. Speriamo sia risolvibile”: queste le parole della Marzano, che nella mattinata di oggi ha anche ricevuto una segnalazione a riguardo da parte di una follower. “Ho visto una storia di Chiara, dice che è a Roma, per un evento di Shein, ma non ha smentito la tua storia dove parlavi della crisi” ha scritto l’utente, ricevendo parole lapidarie da parte di “Deia” (“La crisi c’è e lo so da fonti certe”).

Quali siano queste fonti certe per adesso non è dato sapere, ma proprio questa mattina sono emersi nuovi dettagli sull’attuale situazione sentimentale di Chiara Rabbi e Davide Donadei, non esattamente delle migliori. A raccontarci qualche retroscena in più sui due è Amedeo Venza, che al contrario di Deianira ha deciso di chiamare direttamente i due diretti interessati facendosi confermare i rumors circolati nelle scorse ore. Ecco, qui sotto, le parole che Amedeo Venza ha condiviso via Instagram Stories:

“Conosco Davide e Chiara da circa 1 anno, e conosco perfettamente la loro storia. Vera, autentica, e fatta di grandi sacrifici. Una coppia nata in tv ma che ha da subito messo le basi per formare un rapporto reale, senza lustrini o finto lusso. Purtroppo è vera la notizia che i due stanno attraversando un momento di profonda crisi dovuta a problemi loro personali (zero tradimenti o mancanze di rispetto). Semplicemente lati caratteriali differenti che hanno portato i due ad allontanarsi! Ho raggiunto entrambi telefonicamente e con poche parole mi hanno purtroppo confermato il tutto. Auguro a questa coppia di ritrovare il giusto equilibrio e se ciò non dovesse accadere spero che per entrambi si possano aprire le porte della felicità.”

Al di là della Stories di Venza, nessuno dei due membri della coppia ha confermato la crisi in modo ufficiale. Tutto tace sui rispettivi profili social e anche il follow reciproco è rimasto. L’unico elemento che potrebbe destare ulteriori sospetti è stata la scelta, da parte di Donadei, di condividere un video TikTok in cui si parla del tema della gelosia.

Davide e Chiara: la coppia racconta di alcuni alti e bassi

I due stanno insieme da poco più di un anno e, proprio in tempi non sospetti, avevano avuto l’occasione di parlare del loro rapporto, che come in ogni coppia è fatto di momenti belli e brutti. Chiara, in un’intervista a Uomini e Donne Magazine, aveva ammesso di essere la più gelosa all’interno della coppia, anche in considerazione del fatto che spesso ci sono “alcune donne che girano intorno” a Davide. Il fatto che il compagno non comprenda i veri intenti di queste persone ha sempre rappresentato per Chiara una forte fonte di sofferenza. Che a questo punto ci sia proprio la gelosia dietro a questa crisi ormai conclamata?