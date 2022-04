UeD news, Davide e Chiara alti e bassi: c’entra anche un’altra ragazza!

La Rabbi racconta un particolare episodio in cui una ragazza ha tentato di separarli e Donadei non ha reagito come lei avrebbe voluto

È trascorso circa un anno da quando Davide Donadei e Chiara Rabbi si sono scelti a Uomini e Donne. La loro storia d’amore procede a gonfie vele, tra alti e bassi come può accadere in qualsiasi coppia. Loro stessi in una nuova intervista su Uomini e Donne Magazine raccontano che la convivenza va alla grande. Non hanno avuto particolari problemi, solo qualche discussione. Ma come rivela l’ex corteggiatrice romana una donna ha tentato di dividerli. Ovviamente, l’amore ha vinto e oggi la coppia è più unita che mai.

Chiara Rabbi dichiara che ci sono stati effettivamente “alti e bassi, com’è normale all’inizio di una relazione”. Lei ha lasciato casa sua all’improvviso e per amore si è trasferita a Parabita in Puglia da Davide. Qui hanno iniziato a lavora e, di recente, Donadei ha avuto qualche problema di salute. Adesso fortunatamente “va molto meglio”. L’ex corteggiatrice fa il suo bilancio: “Se abbiamo superato quei primi sei mesi, possiamo affrontare tutto”. Ed ecco che, quando arriva una domanda sulla gelosia, Chiara racconta un episodio particolare.

Senza dubbio, ammette di essere lei quella più gelosa. Precisa di fidarsi ciecamente dell’ex tronista, “ma non di alcune donne che gli girano intorno”. Alcune di loro pare si comportino in modo poco rispettoso nei suoi confronti. La Rabbi racconta che “a volte Davide non ha capito gli intenti di queste persone”, aggiungendo: “Ci sono stata molto male”. Donadei puntava a mantenere determinati equilibri, preferndo il quieto vivere.

“Non ha esattamente preso le mie parti”, racconta oggi Chiara. Crede che Davide sia troppo fiducioso e non veda la malizia quando c’è. Dunque, l’ex corteggiatrice di UeD si dice gelosa “ma per colpa delle altre”. Ha lasciato tutto per lui e “certe cose sono inconcepibili”. Chiara Rabbi parla di una ragazza in particolare che “ci ha provato con Davide”.

L’ex tronista è rimasto al suo posto, ma credeva che lei stesse esagerando e che vedesse cose non esistevano. Invece, Chiara non si sbagliava. Avrebbe voluto che lui “allontanasse di più questa persona” e che “non facesse semplicemente cadere la cosa”. Ma Davide e Chiara sono vicini al matrimonio? Prima vorrebbero focalizzarsi sui loro obiettivi personali e poi coronare questo sogno.

Innanzitutto vorrebbero avere una casa tutta loro e poi espandersi con il ristorante con un franchise a Roma, a Milano, a Napoli e in altre grandi città. Non solo, la Rabbi ammette di avere anche un altro sogno: diventare mamma. Quando non vivranno più in affitto proveranno a mettere sù famiglia. Davide ha trascorso un’infanzia legata a traumi di affitti, traslochi e cambiamenti. Per questo, vorrebbero per i loro figli una casa stabile.

La coppia ha anche detto la sua sulla reazione di Federica Aversano alla scelta di Matteo Ranieri, non risparmiandola. Nel frattempo, per il ristorante i due ex volti dello show di Maria De Filippi sperano in periodi migliori, visto il momento storico complicato. Pertanto, confermano che vi sono alti e bassi. Dopo di che, Chiara Rabbi afferma di non aver rivisto o sentito la sua ex ‘rivale’ Beatrice Buonocore, ma spera che stia bene.