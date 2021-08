Uomini e Donne, Davide Donadei rompe il silenzio: cosa sta succedendo

L’ex tronista si lascia andare a uno sfogo per rispondere alle polemiche e ammette di avere un problema, di cui ora preferisce non parlare, aumentando le preoccupazioni dei fan

Cosa sta succedendo a Davide Donadei? L’ex tronista di Uomini e Donne sta facendo preoccupare i suoi fan, in questi ultimi giorni. Il suo allontanamento dai social, annunciato dalla fidanzata Chiara Rabbi, ha creato un bel caos. C’è chi li accusa di essere alla ricerca di notorietà, ma molti altri utenti sono davvero tanto preoccupati. Ora a parlare ci pensa finalmente Davide, che decide di dare qualche risposta.

L’ex tronista pugliese condivide in queste ore una foto in bianco e nero che lo ritrae di spalle e la utilizza per scrivere un lungo messaggio. Inizia ammettendo di voler spiegare bene la situazione visto che si sono create “chiacchiere e polemiche”. E, in effetti, la sua assenza sui social e il messaggio condiviso da Chiara qualche giorno fa hanno fatto parecchio discutere.

A questo punto, Davide entra nel dettaglio e confessa che da diversi mesi non si sente in forma. Ammette che non si aspettavano un “ritmo di lavoro così”. Con il trascorrere dei giorni, però, si sentiva “troppo fiacco”, al punto che dentro di sé ha iniziato a capire che questo “non poteva essere solo stress”. Pertanto, ha deciso di effettuare varie analisi e diversi esami.

Alla fine ha scoperto che dietro il suo malessere non c’è “solo una semplice celiachia”. Ma cosa c’è che non va? “C’è altro che per ora tengo per me”, dichiara l’ex tronista in questo suo lungo messaggio. Davide spiega che, se ha deciso di allontanarsi dai social dopo essersi sentito male, è perché ha perso molti kg. Non solo, confessa di provare addirittura fatica a guardarsi allo specchio!

Allo stesso tempo, non ha intenzione di mettere da parte il suo lavoro, perché si tratta del suo ristorante: “È casa mia, la mia vita”. Ora sente semplicemente la necessità di “stare sereno” e riprendersi. Donadei conclude il suo messaggio ringraziando tutti coloro che gli stanno dimostrando affetto.

Come già si poteva intuire dalle parole della Rabbi, questo non è per nulla un periodo semplice per Davide. Non vuole, probabilmente per ora, rivelare il motivo per cui ha questo malessere. E i fan, ovviamente, continuano a essere preoccupati per lui.

Tra i commenti, lui stesso chiede scusa per questo sfogo. Intanto, è possibile anche leggere i messaggi delle persone a lui care. Ovviamente, non manca quello di Chiara Rabbi, seguita dal suo ex collega Gianluca De Matteis e da Davide Basolo.

I fan lo invitano a non mollare e gli assicurano che sono tutti uniti intorno a lui. Vorrebbero conoscere qualcosa in più di questo problema, ma ora l’unica cosa da fare è rispettare il suo silenzio sulla questione.

Nel frattempo, proprio oggi, verrà registrata la prima puntata della nuova edizione di Uomini e Donne.