Uomini e Donne, Donadei stacca dai social: le parole di Chiara spiazzano

In queste ultime ore un messaggio condiviso da Chiara Rabbi sul profilo Instagram di Davide Donadei ha spiazzato un po’ tutti i fan. La coppia, nata nello studio di Uomini e Donne, ha lasciato senza parole. Cosa sta accadendo? L’ex corteggiatrice fa inizialmente sapere agli utenti che è lei a scrivere questo messaggio sulle Stories di Davide.

Dopo di che, comunica a tutti che l’ex tronista “per un pochino staccherà dai social”. Ma per quale motivo Donadei ha preso questa decisione? Chiara spiega che entrambi sono stanchi fisicamente, perché dal mese di giugno non hanno avuto un momento di pausa. Pertanto, ora Davide sente la necessità di riprendersi, anche perché “ultimamente non è stato molto bene”.

A questo punto, la Rabbi rivela che il fidanzato “ha bisogno di riprendersi in serenità”. Detto ciò, spiega che a entrambi sembrava giusto essere sinceri con tutti coloro che li seguono. Ed è proprio a loro che oggi Chiara chiede “comprensione e pazienza”. Non appena riuscirà, sarà Davide a raccontare tutto quello che gli sta succedendo.

Non si sa realmente cosa ci sia dietro il silenzio improvviso di Davide. Di recente, ovvero qualche mese fa, l’ex tronista di UeD ha subito un’operazione agli occhi, dopo della quale ha ammesso di provare una certa sofferenza. In particolare, ai fan ha fatto sapere che il post è peggio dell’intervento.

Non solo, lui stesso ha rivelato ai fan di avere dei problemi riguardanti l’insulina. Per tale motivo, con l’alimentazione ha iniziato ad avere non poche difficoltà. Non si sa, però, che se la causa del suo allontanamento dai social sia legato oppure no alla salute.

La Rabbi fa un chiaro riferimento alla stanchezza fisica. Ora ai fan tocca che attendere il ritorno di Davide su Instagram per capire cosa sta realmente accadendo in questi giorni.

Intanto, la loro storia d’amore procede a gonfie vele. Tempo fa, hanno fatto sapere ai fan di avere il desiderio di comprare casa insieme, visto che già convivono. È stato l’ex tronista a proporre alla Rabbi di avere un’abitazione tutta loro.

Al momento, Davide e Chiara vivono vicino Lecce, dove lui possiede un ristorante che ha potuto riaprire solo dopo l’emergenza Covid. L’ex corteggiatrice ha fatto una scelta di cuore seguendolo e ha ammesso di trovarsi molto bene in Puglia, dove di recente li ha raggiunti Matteo Ranieri.

La coppia è andata subito a convivere dopo la scelta, in un piccolo appartamento della famiglia di lei, vicino Roma. Ma sembra proprio che il loro futuro sia in Puglia.