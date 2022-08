Davide Donadei, tra rabbia e verità. L’ex tronista di Uomini e Donne, dopo le insistenti voci che volevano la sua relazione con Chiara Rabbi al capolinea, ha rotto il silenzio e tramite un post pubblicato su Instagram ha confermato che la love story è finita su un binario morto. Quindi the end! D’altra parte, nei giorni scorsi, la stessa Chiara aveva lasciato intendere nitidamente che la relazione era evaporata. Motivo? La donna si è limitata a dire che c’era una questione di “sentimenti”. Evidentemente qualcosa, su tal fronte, è venuto meno. Rabbi aveva preferito non sbilanciarsi su chi avesse lasciato chi. Lo ha invece fatto Donadei che si è anche scagliato contro un giornalista definendolo “sciacallo”. Inoltre ha tenuto a precisare che la responsabilità della rottura è da attribuire interamente lui stesso.

“Non sarà uno sciacallo giornalista a raccontare la chiusura della mia storia, ma sarò io…”, ha esordito Davide, passando poi a spiegare che la relazione è naufragata per colpa sua: “Proprio perché la responsabilità è tutta mia -, è da me che è partito tutto. Ed è giusto che io prenda le redini di questa storia in mano e racconti la verità a tutti voi che è una sola: io e Chiara non stiamo più insieme”. “Continuate a volerci bene”, ha concluso Donadei.

Nelle scorse ore, il portale The Pipol Gossip, tramite dei post su Instagram, ha sostenuto che la love story sia andata in frantumi perché Davide e Chiara, a un certo punto, hanno iniziato ad inseguire sogni differenti a livello professionale. Lui avrebbe voluto partecipare al GF Vip mentre lei si stava guardando intorno alla ricerca di nuove opportunità lavorative. A ciò, ha scritto sempre The Pipol, si aggiunge la crisi post Covid che si è abbattuta sul locale in Puglia di Davide. Non chiaro se la Rabbi abbia posto o meno un veto sull’eventuale partecipazione dell’ormai ex al reality show più spiato d’Italia.

Senza dubbio tale ricostruzione non è stata digerita da Donadei che, quando parla di “giornalista sciacallo”, è probabile che si riferisca proprio a chi ha divulgato il suddetto retroscena relativo al GF Vip. In mezzo a cotanti se e ma, resta una certezza tanto granitica quanto cruda: la love story di Donadei e Rabbi non esiste più. Le loro strade si sono divise, ora ognuno camminerà per conto suo, dipingendo il proprio futuro in solitaria.