UeD, perché Davide e Chiara si sono lasciati: c’entra il GF Vip

Quali sono i reali motivi che hanno portato Chiara Rabbi e Davide Donadei, due fra i volti più noti di Uomini e Donne, a scrivere la parola fine sulla loro relazione? Il rapporto fra i due, ormai è conclamato, è definitivamente compromesso: dopo giorni di rumors, Chiara ha messo mano al suo Instagram per spiegare ai suoi follower cosa è successo e i motivi dietro l’allontanamento da Davide. Eppure, a quanto pare, potrebbe non aver raccontato proprio tutta la verità.

Chiara Rabbi ha infatti rivelato su Instagram che le ragioni dietro la fine della storia d’amore sono legate ad un generico “motivo di sentimenti”. La ex UeD ha insomma lasciato intendere in qualche modo che il fuoco della passione che aveva travolto lei e il compagno lo scorso anno si sarebbe già affievolito. In giro, tuttavia, circolano ben altre voci.

Nelle scorse ore, infatti, The Pipol Gossip ha parlato della rottura sentimentale fra Chiara Rabbi e Davide Donadei in altri termini. Sembrerebbe che dietro questo addio ci sarebbero, in realtà, motivazioni più strettamente legate ai rispettivi impegni lavorativi, che avrebbero creato a questo punto tensioni inconciliabili. Ecco cosa riporta The Pipol in merito:

“Noi possiamo rivelarvi che lui sognava il GF Vip e lei inseguiva nuove opportunità lavorative. La crisi post Covid si è abbattuta anche sul ristorante in Puglia di Davide per questo il reality era una valida alternativa per portare a casa soldini.”

Quanto raccontato da Pipol, in effetti, conferma alcune recenti dichiarazioni di Donadei. Lo scorso aprile, infatti, Davide aveva parlato ai microfoni di Trends&Celebrities (la trasmissione di Rtl 102.5 News condotta da Francesco Fredella e Giovanni Antonacci) riferendosi senza troppi giri di parole al suo sogno di entrare nella casa più spiata d’Italia. Qui sotto le sue dichiarazioni, riportate anche da Il Sussidiario:

“Inutile nasconderci dietro ad un dito. Una volta intrapreso un percorso del genere la speranza c’è. Il Grande Fratello è quello che mi piace più di tutti perché è un’esperienza fi.. da fare al di là del percorso all’interno di se stessi, quindi il Grande Fratello è nel mirino, è una cosa che spero tanto.”

Che Chiara abbia a questo punto messo una sorta di veto sulla partecipazione del (ormai ex) fidanzato, magari perchè gelosa di vederlo flirtare con altre donne? Ah, saperlo…

Davide e Chiara: i primi segnali di crisi

La prima volta che si è iniziato a parlare della “tempesta perfetta” che avrebbe presto travolto la coppia è stata sul profilo di Deianira Marzano. La regina del gossip di Instagram aveva riportato in anteprima giorni fa la notizia secondo cui Chiara aveva deciso di allontanarsi da Davide tornando a Roma.

Successivamente, a destare sospetti c’erano stati dei like tattici di Donadei ai commenti di alcune ragazze che si erano convinte del fatto che sarebbe stato lui a lasciare Chiara, proprio per una eccessiva gelosia della ragazza.