UeD Davide e Chiara, ora è finita: lei svela le reali cause dell’addio

The end, la love story tra Chiara Rabbi e Davide Donadei è giunta al capolinea. Lo ha ammesso, di fatto, la stessa ex corteggiatrice di Uomini e Donne lungo la mattinata di venerdì 29 luglio. La ragazza, dopo che sul suo conto sono circolate voci poco tenere, ha realizzato una serie di Stories Instagram in cui da un lato si è sfogata, difendendosi, dall’altro ha confermato la rottura. Si riavvolga rapidamente il nastro: nei giorni scorsi sono trapelate voci relative a una forte crisi di coppia, voci che sono successivamente state confermate dai diretti interessati. A mettere benzina sul fuoco ci sono poi stati dei likes che Davide ha piazzato su dei commenti rilasciati da alcuni fan. Non dei commenti qualunque, bensì esternazioni che sostenevano che fosse stato lui a lasciare la fidanzata e che sussurravano che all’origine della scelta ci fosse la troppa gelosia di Chiara.

Uomini e Donne, Chiara Rabbi si difende e ammette che la love story non c’è più

“Stanno girando un miliardo di voci troppo pompate! Adesso improvvisamente sono un mostro! Non lo sono, non lo sono mai stata, non sono proprio quella che mi descrivete”. Così la Rabbi nel difendersi dalle indiscrezioni che l’avrebbero voluta in preda a degli attacchi di gelosia asfissiante nei confronti dell’ex compagno. “Poi – ha aggiunto l’ex protagonista di UeD – non so perché tanta gente s’inventa e mette bocca in cose mai successe! Grazie al cielo le poche persone che mi hanno conosciuto veramente mi vogliono bene, mi stimano e mi rispettano. Grazie a Dio sto a posto così”.

“Poi per quanto riguarda la nostra situazione, io non ho nulla da dire. In un anno e mezzo siamo stati… felici e tutto quello che ci pare. Probabilmente è un motivo di sentimenti, tutto qui”, ha concluso la giovane. Non è passato inosservato che la donna si sia espressa al passato. Insomma, la love story appare inesorabilmente come un capitolo archiviato. Inoltre c’è da sottolineare che Chiara, in riferimento alle cause che hanno portato la relazione su un binario morto, parla di “motivo di sentimenti”. Altrimenti detto, si è rotto qualcosa su quel fronte. Punto, stop e a capo.

Donadei, per ora, se ne sta zitto zitto, preferendo non commentare. Anche perché non sta bene: ha contratto il Covid ed ha manifestato febbre, raffreddore e dolori. “Non pensavo che fosse così dura“, ha scritto su Instagram nelle scorse ore. Al momento si trova in isolamento, in compagnia del suo cane. Chiara ormai è lontana, distate centinaia di chilometri. La donna, che fino a pochi giorni fa viveva con l’ex tronista in Puglia, ha fatto i bagagli ed è tornata dalla famiglia a Roma. The end, la favola d’amore è giunta al capolinea.