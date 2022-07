I due ex protagonisti del Trono Classico, in queste ultime ore, preoccupano ancora di più il pubblico più affezionato

Gli ultimi segnali dati da Davide Donadei e Chiara Rabbi di Uomini e Donne allarmano i fan. Da giorni si parla di una profonda crisi che la coppia del Trono Classico sta affrontando e in queste ore l’ex tronista parla di un finale. Parla di storie finite, che vengono chiuse, ma che comunque valgono il dolore per i momenti felici vissuti. In particolare, riprende una poesia condivisa da Francesco Sole, le cui parole non si riferiscono affatto a un lieto fine, anzi. Non solo, nel frattempo Chiara torna sui social dopo qualche giorno di assenza e preoccupa il pubblico che la segue.

Infatti, l’ex corteggiatrice appare in questi video condivisi su Instagram abbastanza provata. I suoi occhi e la sua voce sembrano proiettare una situazione molto critica. La Rabbi dimostra di non essere serena, tanto che ha girato queste Stories almeno 7 o 8 volte prima di pubblicarle. “Non so bene che dire… Mi dispiace se sono sparita”, inizia così il suo piccolo discorso l’ex corteggiatrice, dopo il lungo sfogo di qualche giorno fa. “Avevo bisogno di stare sola con me stessa”, racconta ai suoi follower che la stanno tempestando di domande.

Una crisi profonda quella che ha colpito Davide e Chiara di UeD, che potrebbe aver già avuto quella svolta negativa. L’ex corteggiatrice precisa che “per il momento” si trova in vacanza a Roma a casa di suo papà. Nei prossimi giorni vorrebbe tornare a chiacchierare con i suoi fan, come ha sempre fatto. Ma sottolinea di avere intenzione di evitare “certi argomenti”, in quanto le va di affrontarli. Il motivo? “Non so che cosa dire”, ammette la Rabbi, riferendosi sicuramente alla crisi con Donadei.

Prova così a riprendere a chiacchierare con i suoi fan sui social, dopo queste giornate turbolente. “Ma mi rendo conto che, a parte che non so cosa dire, le poche cose che dicevo erano min…ate”, dichiara Chiara, apparendo turbata e malinconica. Una delle coppie più unite nate nel programma di Maria De Filippi non sta affrontando di certo un periodo sereno e lo dimostra anche Davide.

Quest’ultimo, qualche giorno fa, ha parlato anche di crisi sul lavoro. La pandemia del Covid-19 ha colpito il suo ristorante, come tantissime altre attività. A questo si aggiunge la crisi con Chiara e si lascia così andare a un messaggio malinconico. “Non importa come finiscono le cose, come si chiudono. Se almeno una volta ti ha reso felice a tal punto da farti credere di poter fermare il tempo, allora sì ne è valsa la pena”, recita il video di Francesco Sole condiviso dall’ex tronista.

“Perché sai mi piace pensare che certi inizi, certe sensazioni, certi attimi, certe persone, semplicemente valgano di più di un brutto finale. Sì, nonostante tutto, valgono il dolore. E fregatene di quello che pensano gli altri, fregatene persino dei tuoi sensi di colpa”

Da queste parole condivise da Davide Donadei si potrebbe pensare che sia arrivato l’addio con Chiara Rabbi. Sicuramente non è una poesia che parla di un amore travolgente che ha superato tutti gli ostacoli. L’ex tronista pone l’attenzione su un “brutto finale”, ma anche su una storia che gli ha regalato molto.

Non resta che attendere per scoprire quale sarà il finale di questa profonda crisi che ha colpito la giovane coppia. Intanto, entrambi hanno chiesto più volte di evitare di scrivere cattiverie sul loro conto, in questo momento così delicato.