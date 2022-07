Tempesta sentimentale in corso tra Davide Donadei e Chiara Rabbi, coppia tra le più amate e seguite di Uomini e Donne. Nei giorni scorsi delle indiscrezioni davano i due giovani in crisi. Le voci sono poi state confermate dall’ex tronista. Ora è l’ex corteggiatrice del popolare dating show di Canale Cinque a spiegare che la sua relazione sta vivendo un periodo di forte e intensa difficoltà. Non solo: la ragazza romana classe 1996 si è anche sfogata usando toni duri nei confronti di chi in questi giorni ha scritto o pronunciato “cattiverie” sul suo conto e su quello del compagno.

“Sono abituata a ricevere la m…da ormai, dal primo giorno che sono scesa, durante tutto il percorso e per un anno e sei mesi – ha esordito in una Story Ig infuocata l’ex volto di UeD -. Nonostante ciò, e fidatevi ci ho sofferto e continuo a starci male, sono sempre andata avanti a testa alta. Ora però non capisco tutta questa cattiveria nei nostri confronti, tutti che hanno già sentenziato un qualcosa che manco io so. Ma soprattutto la gente che ci descrive come lo zoppo e il picconiere!”

Chiara Rabbi ha proseguito, confermando che la love story con Donadei sta attraversando una fase complicata. Dall’altro lato ha sottolineato che non ci sono colpevoli né cattivi contro cui puntare il dito: “Dal primo giorno ci ha contraddistinto la sincerità e non abbiamo mai nascosto la nostra vita a nessuno, abbiamo condiviso le nostre scelte con voi perché era giusto farlo! Ora come tutte le relazioni vere stiamo attraversando un momento difficile dove nessuno è colpevole e nessuno è cattivo, siamo solo due ragazzi che stanno male ma che non fanno del male a nessuno, quindi se poco poco un briciolo di umanità vi è rimasta non infierite che di cattiverie ne è pieno il mondo“.

Nelle scorse ore è stato Donadei a rivolgersi agli internauti, invitandoli a non mettere il dito nella piaga. Rispetto alla fidanzata è stato più stringato: “Non mi aspetto sensibilità da nessuno. Vi assicuro che ci facciamo già male da soli. Non infierite”.

Secondo le ultime indiscrezioni, la crisi avrebbe portato la Rabbi a far rientro nella sua città natale, Roma. L’ex corteggiatrice avrebbe quindi lasciato la casa in cui conviveva con il fidanzato.

Uomini e Donne, il percorso di Chiara Rabbi e Davide Donadei

Chiara Rabbi e Davide Donadei si sono conosciuti nell’edizione 2020/2021 di Uomini e Donne. Lui ha partecipato al programma orchestrato da Maria De Filippi nella veste di tronista, lei in quella di corteggiatrice. Giunta alla scelta finale, la Rabbi si è contesa il cuore del ragazzo con Beatrice Bonocore. Inizialmente il tronista sembrava più orientato a imbastire una storia con quest’ultima. Alla fine invece ha scelto Chiara, con la quale ha iniziato una love story che non sembrava avere particolari problemi.

Pochi giorni fa, invece, è emerso che il rapporto sta vivendo un periodo tutt’altro che facile. Non resta che attendere di vedere l’evoluzione della vicenda sentimentale, ossia se la crisi sarà superata rendendo più forte il legame di coppia oppure se spezzerà la relazione.