Uomini e Donne, Alchimista a cuore aperto: sfogo Giovanna, passato duro

Davide Basolo è stato senz’altro uno dei protagonisti di questa stagione di Uomini e Donne, visto che si è presentato come Alchimista durante le puntate dedicate al corteggiamento virtuale e ha cercato sino alla fine di conquistare Giovanna Abate, purtroppo per lui cotta di Sammy Hassan sin dal primo giorno e quindi impossibile da far capitolare. L’ex corteggiatore di UeD ha deciso di rispondere spesso alle domande dei follower, e proprio oggi su Instagram ha parlato di come sta dopo l’avventura nel programma di Maria De Filippi facendo anche alcuni cenni al suo passato. A noi Davide ha sempre dato l’impressione di essere un caro ragazzo, e siamo felici che nonostante la fine di Uomini e Donne abbia voluto mantenere un certo tono. Così come siamo felici che le risposte date ai follower non siano scontate come invece accade in molti casi.

Davide Basolo, come sta l’ex Alchimista dopo Uomini e Donne

Basolo ha spiegato di star bene e ha ringraziato tutti per i tanti messaggi ricevuti. Star bene però per lui non significa fare i salti di gioia ogni giorno ma cercare di non lasciarsi travolgere dalla tristezza che chiunque avrebbe provato dopo una mancata scelta; più che bene quindi dovremmo dire che è in “stand-by”, come in effetti ha dichiarato: “Sono in stand-by – queste le sue parole su Instagram –, una di quelle fasi né di felicità né di tristezza… Me la vivo un po’ così adesso…”. Prima di questa dichiarazione Davide ha ribadito quanto già emerso un po’ di tempo fa, cioè la volontà di non parlare più di Giovanna e Sammy dopo la fine del programma: “Ho già chiarito – ha spiegato Basolo – che penso sia giusto andare avanti nella vita, che ci sia rispetto nei confronti di quello che una persona può scegliere o meno. Qua chiudo perché sennò vengono cinquemila storie”.

Uomini e Donne, Davide si racconta: come il passato ha cambiato l’ex corteggiatore di Giovanna Abate

Davide si è poi soffermato sul suo passato rispondendo a una domanda in cui gli si chiedeva a cosa fosse dovuto il suo atteggiamento: dopo aver spiegato che il modo in cui si comporta dipende da com’è cresciuto e da com’è stato educato, nonché dalle persone che ha conosciuto, Basolo si è soffermato su “alcune cose che ho dovuto affrontare nella vita [che] mi hanno portato a essere meno superficiale e meno incline ad attaccare e giudicare”. Tutti noi siamo stati testimoni del comportamento di Davide, e siamo fortemente convinti che il corteggiatore di Uomini e Donne meriti il trono per tanti motivi: anzitutto per essersi messo in gioco con tutto sé stesso, in secondo luogo perché ha qualcosa di interessante da raccontare; a questo aggiungete il fatto che è un bel ragazzo che ovviamente in una trasmissione del genere non guasta. Anzi.

Nuova stagione Uomini e Donne, Davide prossimo tronista? Tante le aspettative

Molti degli ultimi troni di Uomini e Donne si sono rivelati un gigantesco fallimento: basti pensare a quelli di Angela Nasti e Giulia Cavaglià, oggi fidanzata con Francesco Sole, per fare solo degli esempi eclatanti (ciò non dipende ovviamente dalla redazione che ha tutto l’interesse affinché un trono faccia presa sul pubblico e le storie vadano bene…). Speriamo che nella prossima stagione di Uomini e Donne si riparta proprio da Davide Basolo che nel caso dovrà partecipare a un programma quasi completamente rinnovato. Non appena ne sapremo di più vi aggiorneremo.