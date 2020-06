Uomini e Donne Oggi, ‘L’Alchimista’ Davide Basolo rompe il silenzio dopo la scelta di Giovanna Abate: il post fiume

Davide Basolo, alias L’Alchimista, ci ha provato, anche con l’artificio della maschera misteriosa, ma non ce l’ha fatta: alla fine la tronista di Uomini e Donne Giovanna Abate, seppur intrigata dal fascinoso giovane, ha scelto Sammy Hassan. A distanza di qualche giorno dalla decisione andata in onda al Trono Classico, Davide ha rotto il silenzio con un post fiume su Instagram. Il corteggiatore ha spiegato di essersi preso un po’ di tempo per riflettere su quanto accaduto prima di dare la sua opinione pubblica e articolata a riguardo del comportamento della Abate. Ora, a bocce ferme, ha tirato le sue conclusioni mettendo al bando i rancori e spiegando come ha assorbito la botta d’amore.

Nel lungo intervento diffuso sul suo profilo Instagram, Davide ha esordito spiegando di aver riflettuto ampiamente e di essere rimasto in silenzio perché “era giusto così”. Dopodiché ha elargito ringraziamenti a tutti coloro che lo hanno sostenuto nel suo percorso e lo hanno ritenuto una persona profonda e genuina. Naturalmente non sono nemmeno mancati gli attestati di stima nei confronti della redazione del programma. Dopodiché è passato a commentare la scelta di Giovanna dicendo che in amore non ci sono “vincitori e vinti, migliori o peggiori” ma solo “scelte e vanno rispettate”. Per quel che concerne il suo cammino è sicuro di aver dato tutto immergendosi nel suo intento “al 200%.” Certo rimangono le ferite perché le cose “non sempre finiscono come vorresti”. Dall’altro lato ha precisato di non portare alcun rancore e di non pentirsi di nulla. “Continuerò a credere forte quando mi sentirò di farlo, e correrò nuovamente il rischio di bruciarmi”, ha aggiunto.

Uomini e Donne, Davide Basolo mette un punto e a capo e non replica a Graziani

In conclusione Basolo ha spiegato che dopo la scottatura ha messo un ‘punto e a capo’ a tutta la vicenda. Meglio guardare avanti e non indietro. E soprattutto meglio non perdersi in polemiche su cose che ormai hanno preso una piega definita. Ricordiamo che, a proposito di polemiche, nella giornata di ieri Davide è stato attaccato da Alessandro Graziani. Lo sportivo, chiacchieratissimo nei mesi scorsi per il flirt con Serena Enardu, gli ha dedicato una Stories Instagram al vetriolo che al momento non ha avuto una controreplica da parte del diretto interessato.