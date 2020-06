UeD Graziani, veleni sull’Alchimista: Trono concluso, non le polemiche

UeD Alessandro Graziani, veleni sull’Alchimista Davide Basolo: il Trono si è concluso ma non le polemiche

Il percorso a Uomini e Donne di Giovanna Abate si è concluso, ma il suo trono continua a portarsi dietro alcune polemiche. La giovane alla fine ha scelto Sammy Hassan, che ha vinto la ‘concorrenza’ di Alessandro Graziani e dell’outsider L’Alchimista, al secolo Davide Basolo. E sono stati proprio i corteggiatori esclusi che sono stati protagonisti di alcune schermaglie social nelle ultime ore. Il ragazzo che fece perdere la testa a Serena Enardu a Temptation Island Vip non ha visto di buon occhio l’ultima mossa social dell’Alchimista, gettando del veleno su di lui. Cosa è accaduto di preciso? Poco fa Basolo si è evidentemente fatto verificare da Instagram il profilo, ottenendo la spunta blu, riservata ai personaggi pubblici e dello spettacolo. La questione è andata di traverso ad Alessandro che ha subito provveduto ad esternare il suo disappunto.

“Ma uno che dice di non voler farsi vedere etc… si fa verificare il profilo Instagram il giorno dopo una delusione? Mi fai volare”. Questa la chiosa sarcastica di Graziani pubblicata tra le sue Instagram Stories. Il nome di Davide Basolo non viene fatto esplicitamente ma ogni riferimento pare proprio condurre in direzione dell’Alchimista. Insomma, Alessandro, senza troppi giri di parole e in modo diretto, sostiene che il ‘Mascherato’ alla fine non sia stato poi tanto insensibile alle sirene della celebrità sui social. Si attende una replica dal diretto interessato che, dopo aver tentato di stregare Giovanna – quasi riuscendoci -, ha dovuto leccarsi le ferite visto che la Abate ha scelto Sammy Hassan, ricevendo una risposta positiva. E vissero, per il momento, felici e contenti…

UeD Alessandro Graziani e Serena Enardu: l’ex corteggiatore replica a Pago

Graziani, pochi giorni fa, mentre era ancora nello studio di Uomini e Donne impegnato nel corteggiamento di Giovanna, si è ritrovato ad affrontare di nuovo il capitolo Serena Enardu. Il giovane avrebbe preferito non tornare sulla questione, ma i dettagli rivelati da Pago nel suo libro hanno spinto il gossip a fare ulteriore chiarezza. Il pallavolista ha quindi ribadito al magazine del programma di Maria De Filippi di non aver mai mentito su nulla circa la situazione con la sarda e che avrebbe voluto proseguire la sua avventura nella trasmissione in modo più sereno piuttosto che replicare alle dichiarazioni di Pacifico.