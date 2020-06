Uomini e Donne, Giovanna sceglie Sammy: il gesto che commuove Maria

Giovanna Abate ha scelto Sammy Hassan a Uomini e Donne: lieto fine per la tronista

La scelta di Giovanna Abate a Uomini e Donne è arrivata e nonostante lo scherzo di Sammy Hassan è arrivato anche il tanto chiacchierato e atteso ‘sì’. Il percorso della tronista nella trasmissione di Canale 5 è iniziato con Giulio Raselli, che le ha preferito Giulia D’Urso facendola soffrire non poco, ed è proseguito in modo inaspettato: come ben sapete, la Abate si è trovata nel bel mezzo della pandemia a conoscere dei corteggiatori virtuali assieme a Gemma Galgani, e se la storia con Sammy sembrava andar male quella con Alchimista, Davide Basolo per chi ancora non lo sapesse, le stava smuovendo qualcosa; alla fine però i sentimenti per Sammy sono riemersi e non c’è stato niente da fare: Giovanna ha dato ascolto al suo cuore e il cuore faceva da tempo il nome di Hassan.

Uomini e Donne, Giovanna ringrazia Maria De Filippi: la conduttrice quasi commossa

Ci è piaciuto moltissimo il discorso che la Abate ha fatto a Maria De Filippi, e siamo convinti che sia piaciuto anche alla conduttrice, a cui Giovanna ha fatto una richiesta particolare: stringerle le mani, visto che non si sarebbero potute abbracciare per salutarsi. Le parole di Giovanna sono state intense e hanno reso onore al merito di una redazione che è riuscita ad andare avanti nonostante tutto: “Non c’è stato un giorno – questa solo una parte del discorso della tronista – in cui ho sentito qui il peso di quello che stava succedendo fuori. Non potrò abbracciarti, però ti vorrei stringere un pochettino le mani”. Ed è così che la Abate ha continuato a parlare a Maria, visibilmente emozionata, quasi commossa, oseremmo dire, da parole che non si sentono tutti i giorni, vista l’ingratitudine dilagante. La precisazione finale della conduttrice non poteva mancare, visto che il discorso di Giovanna stava diventando quasi drammatico: non si tratta di un addio – ha precisato Maria – ma solo di un arrivederci. “Grazie a te – ha aggiunto Maria, una volta che la Abate era tornata al suo posto – di averci creduto e averci regalato tante emozioni vere”.

Lo scherzo di Sammy a Uomini e Donne e il discorso di Giovanna: la coppia è pronta per conoscersi

Il discorso di Giovanna a Sammy sembrava far pensare a un ‘no’ all’inizio ma poi la Abate è stata molto più chiara: “La Giovanna che conosco – queste le sue parole – non può dirti che sei tu la mia scelta, e io, credimi, a tutto questo ho sempre creduto; ma c’è uno sguardo che viene dopo tanti sguardi con te e quello sguardo non mi fa più ragionare; quello sguardo mi smuove qualcosa che non conosco”. Belle parole anche in questo caso, a cui hanno fatto seguito però le parole non proprio bellissime di Sammy: Hassan infatti ha voluto fare uno scherzo alla Abate facendole credere che per via dei tanti litigi e delle mille incomprensioni non avrebbe mai potuto dirle di no; Sammy è poi uscito dallo studio e solo quando Maria ha mandato in onda un finto video di saluti si è capito tutto, cioè che il filmato in questione non fosse un saluto al pubblico ma la vera risposta del corteggiatore. Un ‘sì’ che ha calmato gli animi.

Sammy e Giovanna: il percorso difficile e la tristezza di Davide Basolo

Alla fine Sammy ha lasciato parlare il cuore, le sensazioni e le emozioni provate con la tronista: non si è minimamente interessato alle liti e alle incomprensioni ma ha spiegato che il loro percorso parla da sé. “Abbiamo vissuto – queste alcune delle sue parole – un percorso nostro e solo noi lo sappiamo. Mi auguro che queste sensazioni positive possano diventare dei sentimenti. Sei bellissima”. Un commovente lieto fine insomma per una frequentazione che era partita bene ma stava finendo malissimo. Dall’altra parte c’era un Davide triste per non essere riuscito a conquistare Giovanna ma siamo sicuri che Maria saprà dargli un’altra possibilità: l’Alchimista è uno di quei corteggiatori che possono regalare forti emozioni anche quando diventano tronisti. Perché rinunciarvi? Vedrete che lo ritroveremo a settembre!