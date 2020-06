Serena e Pago, Alessandro non ci sta e svela finalmente tutta la sua verità

Serena e Pago, Alessandro Graziani si sfoga e rivela la sua verità sulla questione: l’ex corteggiatore furioso

Alessandro Graziani si lascia andare a un duro sfogo, nel corso di una nuova intervista su Uomini e Donne Magazine, riguardo quanto sta accadendo tra Serena Enardu e Pago. Oggi l’ex corteggiatore ammette di essersi sentito accusato e giudicato. Non solo, è anche convinto che tutto questo stia accadendo perché qualcuno starebbe cercando di farsi luce approfittandosi di lui. Ricordiamo che Alessandro è stato messo al corrente della lettera scritta da Pago, sulla sua frequentazione con Serena, proprio nello studio di Uomini e Donne. Qui ha avuto anche modo di rispondere a qualche domanda del giornalista Gabriele Parpiglia. Oggi, però, Alessandro non ci sta. Lui non avrebbe voluto tornare sull’argomento, in quanto la questione riguardante Pago e Serena rappresentava ormai un capitolo chiuso. Pensava di essere stato invitato in studio per parlare della sua conoscenza con Giovanna Abate, ma in realtà ha dovuto nuovamente affrontare questi argomenti. Alessandro appare abbastanza arrabbiato per quanto sta accadendo, tanto che ammette di non voler assolutamente essere infangato da nessuno e di voler essere rispettato. Pare che Graziani non fosse neanche al corrente del fatto che nei pensieri di Serena fosse poi tornato Pago. L’ex corteggiatore confessa di aver scoperto la verità durante la prima puntata del Grande Fratello Vip, esattamente come tutto il pubblico. In quel momento, Alessandro ha compreso che non ci sarebbe potuto essere un rapporto di amicizia tra loro.

Alessandro Graziani non ci sta e svela quanto accaduto tra lui e Serena Enardu: frecciatine a Pago

“Tutto questo è successo solo perché qualcuno ha cercato di farsi luce approfittandosi di me. […] Forse ancora si scambia la mia pacatezza per poco carattere e allora si cerca di usarmi come capro espiatorio pensando che io subisca e non reagisca”, dichiara Alessandro nel corso della sua intervista. Graziani ci tiene a precisare che non ha mai mentito su nulla, ma che ha “semplicemente omesso dei dettagli”. Graziani ammette di essere stato anche più volte invitato nelle trasmissioni per parlare della storia di Pago e Serena e di aver sempre rifiutato. “Se tutto questo, però, deve essere un’arma da rigirarmi contro, allora sono pronto a spiegare tutta la mia verità, perché non permetto a nessuno di infangarmi”, continua Alessandro. Sembra proprio che l’ex tentatore di Temptation Island Vip non abbia preso per nulla bene quanto scritto recentemente da Pago nel suo libro Vagabondo per amore.

Alessandro Graziani, ecco come si sarebbe conclusa la sua conoscenza con Serena Enardu

Raccontando ora la sua verità riguardante la conoscenza con Serena dopo Temptation Island Vip, Alessandro ribadisce di averla incontrata solo due volte, a Cagliari e a Sabaudia. Ci sarebbe dovuto essere un terzo incontro, il 26 ottobre, ma il giorno stesso in cui la Enardu sarebbe dovuta partire per raggiungerlo è andato in onda il confronto tra lei e Pago a UeD. Rivendendosi, pare che Serena sia rimasta molto turbata, poiché non era riuscita a essere chiara come avrebbe voluto. A questo punto, lo stesso Alessandro le ha pensato che fosse meglio rivedersi in un altro momento. Dopo cinque giorni, sempre secondo quanto rivela Graziani, Serena avrebbe deciso di chiudere la loro conoscenza. Pare che la Enardu non si sentisse libera con la testa per continuare questa loro frequentazione.

Serena e Pago, Alessandro Graziani ancora in mezzo: oggi però dice ‘basta’

“Ho provato a evitare un allontanamento, finché lei si è appigliata tirando fuori anche la mia decisione dei giorni prima di non farla venire a Sabaudia, dicendomi che avvertiva che anche da parte mia ci fosse un allontanamento. Ho capito che voleva trovare un modo per chiudere ed essendo io il più infatuato tra i due, mi sono fatto da parte”, confessa ancora Graziani nella sua intervista. Tutto questo sarebbe avvenuto il 31 ottobre. Dopo ciò, Serena e Alessandro sarebbero rimasti in buoni rapporti. Lui stesso ha già dichiarato di aver più volte sentito la Enardu per starle accanto, visti i continui attacchi da parte del pubblico. Oggi l’ex tentatore ribadisce di non aver mai avuto una storia d’amore con Serena. L’ultimo messaggio che si sono scambiati risalirebbe all’11 gennaio “in concomitanza con il suo mancato ingresso al Grande Fratello Vip”.

Alessandro Graziani: lungo sfogo dopo quanto raccontato da Pago

Dopo quanto accaduto in questi giorni, Alessandro confessa di voler più parlare con Serena: “non mi interessa più sentirla perché la avverto come una persona distante da me. E poi sa che le dico? Io ho fatto di tutto per proteggere questa persona, ma nessuno si è mai preoccupato di evitare di tirarmi dentro una situazione che non mi riguarda più”. Arrivati a questo punto, Graziani sta iniziando a pensare che a qualcuno possa fare comodo parlare di sé attraverso di lui, proprio mentre sta partecipando a un programma, “adesso che devono essere sponsorizzati libri e musica”. A detta sua, per qualunque dubbio, avrebbero potuto contattarlo in privato (probabilmente si riferisce a Pago).