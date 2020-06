Pago: “Serena e Alessandro hanno avuto una storia”, Enardu replica

Perché Pago ha lasciato Serena Enardu: lei ha avuto una storia con Alessandro Graziani? Ultime news

Nuovo scottante capitolo del triangolo amoroso che coinvolge Pago, Serena Enardu e Alessandro Graziani. Nell’ultima intervista rilasciata al settimanale Chi, al quale ha concesso alcuni stralci del suo libro autobiografico di prossima uscita, Pago ha svelato finalmente il motivo per il quale ha lasciato l’ex tronista di Uomini e Donne: la sarda avrebbe avuto una storia vera e propria, e non un semplice flirt, con l’ex tentatore di Temptation Island Vip. L’artista avrebbe scoperto tutto per caso, spiando il telefono della sua ormai ex fidanzata.

Pago spiega cosa è successo con Serena Enardu: il racconto

“Guardando la lista dei messaggi di WhatsApp corro velocemente sotto il nome Ale con accanto un emoticon con orsetto. Già, non ci volevo credere. Quello che leggo, quello che ascolto – ebbene sì, anche gli audio – è un qualcosa che non mi fa nemmeno male. È solo una realtà di m…che devo accettare”, ha raccontato Pago alla rivista diretta da Alfonso Signorini. “Serena, tu non hai avuto un flirt di due giorni in Sardegna con questo ragazzo come mi hai voluto far credere. È stata una vera storia d’amore. E il tutto succedeva, combaciando le date, proprio nel periodo in cui volevi tornare con me“, ha aggiunto. “Quando sei uscita dal bagno, quel telefono l’ho lanciato sul lavandino. Ti ho guardato e ti ho detto: “Meno male che mi avevi detto tutto”. La frase che non scorderò mai, però, è una: “Ci sono stata più volte…”, ha concluso Pacifico.

Serena Enardu replica al racconto dell’ex fidanzato Pago

Non è tardata ad arrivare la replica di Serena Enardu, che ha attaccato l’ex compagno su Instagram. “Manica di fesserie per vendere un libro. Propaganda meschina per la vendita di un libro”, ha assicurato la gemella di Elga. “Sono imbarazzata per te, Pago. Non hai le palle di raccontare le cose come stanno, il motivo per il quale ti ho sbattuto fuori di casa e hai inventato questa scusa mediocre“, ha sottolineato. Non resta che attendere la versione dei fatti di Alessandro Graziani…