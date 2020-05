Pago, ecco la data dell’uscita del suo libro: “Quello che non ho detto”

Pago, ecco la data dell’uscita del suo libro ‘Vagabondo per amore’: “Quello che non ho detto”

Pago, al secolo Pacifico Settembre, è pronto per il suo debutto letterario. Qualche settimana fa aveva annunciato il titolo del libro, ‘Vagabondo per amore’. Ora comunica la data di uscita: chi volesse sapere qualcosa di più sulla vita del cantante sarà accontentato dal 16 giugno 2020 in poi, Questo il giorno in cui sarà disponibile il volume. A riferirlo è stato lo stesso cantante attraverso il suo profilo Instagram. Poche le anticipazioni trapelate fino ad ora. “Tutto quello che non vi ho mai detto”, si è limitato a dire l’artista sardo che, ricordiamo, è reduce da una nuova rottura sentimentale con Serena Enardu, l’ex tronista che lo ha lasciato a Temptation Island Vip e lo ha ri-corteggiato al GF, sempre Vip. Poi il secondo naufragio d’amore, consumatosi nei giorni scorsi.

Pago dopo la fine della storia con Serena: “Suonate sempre col cuore perché la vita balla, balla, ed è bella anche quando è brutta”

“Fuori il 16 giugno e finalmente tra le mie braccia. Un amico mi ha detto che un libro è come un figlio. Lo devi accudire e coccolare. Dentro ci sono io. La mia storia. Tutto quello che non vi ho mai detto. Ricominciare a vivere. Ovviamente leggetelo, ascoltando Tu lo sai (suo singolo inedito uscito nei giorni scorsi, ndr) e suonate sempre col cuore perché la vita balla, balla, ed è bella anche quando è brutta”. Così Pago ha comunicato ai suoi fan l’uscita del libro. Senza dubbio all’interno ci sarà una larga parte dedicata al rapporto con Serena con la quale, negli ultimi giorni, quelli dopo il secondo addio, non sono mancate le schermaglie.

Serena Enardu, parole al vetriolo su Pago

La Enardu, dopo l’intervista che Pago ha rilasciato al magazine Chi la scorsa settimana, ha tuonato contro l’ex. Motivo? “Sono successe cose gravi”, ha dichiarato Pacifico, senza però entrare nel merito della questione. Serena ha smentito che sia accaduto chissà quale fatto scatenante, dicendo che il cantante ha usato dei “mezzucci” per sponsorizzare la propria immagine in un periodo in cui è uscito il suo nuovo singolo.