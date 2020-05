Serena Enardu: quanto pesa l’addio consumatosi con Pago, confidenze

Serena Enardu a cuore aperto: quanto pesa l’addio consumatosi con Pago, confidenze

Serena Enardu, altro che sorrisi e tutto va bene. L’ex tronista, reduce dallo strappo sentimentale con Pago, si è confidata a cuore aperto con i propri fan di Instagram, pubblicando una lunga serie di Stories in cui ha parlato del suo stato d’animo attuale (pochi giorni fa era stata la gemella Elga a raccontare come la sorella stesse vivendo la separazione da Pacifico). La sarda ha sottolineato come questo periodo sia tutt’altro che semplice per lei. D’altro canto ha rimarcato di sentirsi una donna forte e fortunata. La lunga confessione è giunta dopo che molti followers l’hanno invitata a realizzare una diretta social. Diretta, ha spiegato Serena, che in questo momento non farà perché non emotivamente pronta.

Rottura con Pago, Serena: “Un momento così non lo si può passare bene”

“Voi magari pensate che sia un gioco, che sia tutto semplice. A volte non lo è. Fare una diretta è davvero impegnativo quando l’umore non è al centro per cento”, ha spiegato la Enardu. “Ho sempre desiderato regalarvi momenti di leggerezza e spensieratezza. Ovviamente a volte non ci sono e allora evito. Anche perché so che mi inondereste di domande a cui in questo momento non ho voglia di rispondere. Non le voglio nemmeno leggere perché sto facendo tante cose per distrarmi e superare questo momento pesantuccio nel modo meno complicato. Non si può dire nel migliore dei modi, un momento così non si può passarlo bene. Però si può tentare di passarlo meno peggio. E quindi una diretta mi pesa.”

Serena Enardu: “Se si dovesse presentare quella domanda o quella affermazione pesante…”

“Non riesco a fare una diretta ora perché non riesco a essere me stessa e poi se si dovesse presentare quella domanda o quella affermazione pesante… Detto questo sto facendo tante cose che mi fanno stare bene”, ha aggiunto Serena che alla fine ha promesso che prima della fine della settimana troverà la forza per presentarsi ai fan in diretta.