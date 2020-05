Pago e Serena, parla la gemella Elga: come sta realmente l’ex tronista

Pago e Serena Enardu, prende parola la gemella Elga: come sta realmente l’ex tronista e le parole su Settembre

Negli ultimi giorni ha fatto un gran chiasso la rottura consumatasi tra Serena Enardu e Pago, al secolo Pacifico Settembre. L’ex tronista ha parlato di liti e relativo addio, mentre il cantante, lungo le colonne di Chi Magazine, ha spifferato di “qualcosa di grave”. Tuttavia il sardo ha preferito non entrare nel dettaglio, lasciando un alone di mistero sulle reali cause che hanno fatto naufragare nuovamente la relazione. Le sue parole hanno provocato la dura reazione di Serena, che, senza troppo girarci attorno, ha parlato di “mezzucci” usati dall’ex per autopromuoversi, visto che di recente è uscito il suo nuovo singolo. Oggi, sulla vicenda sentimentale, ha detto la sua Elga, gemella di Serena.

Elga: “Serena sta decisamente bene. Pago? Non so dove sia”

Le sorelle Enardu hanno da sempre un rapporto simbiotico. Nelle scorse ore, su Instangram, Elga ha risposto ad alcune domande dei fan su Serena. Come sta realmente dopo la fine della love story? “Lei sta esattamente come la vedete. Quando la vedete sta bene… avrà dei suoi momenti naturalmente di malinconia e di rabbia. Però sta bene, decisamente”, le dichiarazioni della compagna di Diego Daddi. Dunque l’ex tronista, seppur sicuramente non starà attraversando il periodo più roseo della sua vita, non si sta nemmeno strappando le vesti. E Pago? Dove si trova ora? “Domande su Serena, comunque non lo so”, ha tagliato corto Elga che, circa la fine del rapporto, ha aggiunto: “Si vede che per certi aspetti non stavano benissimo”.

Pago su Serena: “Non potrò mai più aver fiducia in lei”

“È successo qualcosa di troppo grave. Non potrò mai più aver fiducia in lei. Mi sono ritrovato di nuovo vagabondo d’amore, senza casa, senza macchina, senza Serena. Ma va bene così. Saprò ricominciare dalla mia famiglia. Mi ha deluso, mi ha fatto ancora del male”, ha dichiarato Pago al magazine Chi. Parole che hanno stimolato una dura reazione da parte di Serena.