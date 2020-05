È di nuovo guerra tra gli ex fidanzati Serena Enardu e Pago dopo l’intervista al settimanale Chi

Serena Enardu ha mal digerito l’ultima intervista dell’ex fidanzato Pago, quella rilasciata al settimanale Chi nel numero in edicola dal 20 maggio 2020. Il cantante ha parlato a lungo della rottura con l’ex tronista di Uomini e Donne, rivelando di aver scoperto qualcosa di grave sulla sarda. Una rivelazione che Pacifico Settembre – questo il vero nome dell’artista – è pronto a condividere con la stampa solo quando sarà il momento giusto. Una presa di posizione che non è piaciuta più di tanto alla Enardu, che si è difesa sui social network. Attraverso numerose stories la 43enne ha chiarito che non è successo nulla di così grave e che il suo ex sta utilizzando dei mezzucci pur di far parlare e attirare l’attenzione della stampa.

Le ultime dichiarazioni di Serena Enardu su Instagram

“Si ricama sulle vicende in maniera imbarazzante. C’è chi ha bisogno di questi mezzucci per vendere, chissà cosa, chissà quando. Chi se ne frega, tanto ormai ho capito che o i diretti interessati o chi per loro utilizza questi mezzucci poco chiari per far credere qualcosa alle persone“, ha dichiarato Serena Enardu su Instagram. “Non è successo proprio niente, ragazzi”, ha aggiunto l’ex concorrente del Grande Fratello Vip (video più in basso). Dunque, a detta della gemella di Elga la rottura con Pago non sarebbe avvenuta per fattori esterni ma solo perché sono venute a mancare fiducia e amore, ingredienti importanti per un rapporto a due.

Pago preferisce concentrarsi sulla sua nuova canzone

Mentre Serena Enardu non riesce a stare zitta, Pago è concentrato sulla sua musica. E più precisamente sulla sua nuova canzone Tu lo sai. Ma il prossimo 16 giugno uscirà in libreria anche l’autobiografia di Pacifico Settembre che racconterà la sua vita e in particolar modo la lunga storia d’amore con Serena.