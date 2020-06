Davide Basolo dopo UeD, confessioni puntata amara ma il futuro è roseo

Uomini e Donne, Davide Basolo non è stato scelto da Giovanna Abate

L’avventura di Davide Basolo a Uomini e Donne si è conclusa nel peggiore dei modi perché – come ben sapete – Giovanna Abate gli ha preferito Sammy Hassan nonostante i tanti sforzi fatti. Abbiamo visto tutti che il percorso di Giovanna e Davide a Uomini e Donne è stato un crescendo: la tronista e Davide si sono conosciuti durante la nuova formula del programma e all’inizio lei, che lo conobbe come Alchimista, ha dovuto imparare a fidarsi; in seguito il rapporto tra i due è andato sempre meglio e lei ha iniziato persino a pensarlo come possibile scelta perché a un certo punto non c’è più stato soltanto Sammy nei suoi pensieri. A raccontare il percorso a Uomini e Donne è stata proprio Giovanna oggi, facendogli capire che il suo cuore ha pronunciato il nome di un’altra persona, e questa persona era proprio Sammy. Un crescendo che insomma non è esploso.

Davide e Giovanna a Uomini e Donne: perché la tronista non l’ha scelto

“Sei riuscito – queste alcune delle parole di Giovanna – con la tua originalità e con il tuo modo di essere a farmi […] avere un grande boom dentro al cuore. Per questo vorrei cominciare col ringraziarti”. Effettivamente quello di Davide è stato un bel corteggiamento: in tanti credevamo inizialmente che il suo interesse non fosse sincero per via del tanto mistero che avvolgeva il suo personaggio fino a quando non è uscito allo scoperto; questo però sembra non aver fermato affatto Giovanna che ha sempre creduto in lui. “Sapevo di propendere di più verso Sammy – ha raccontato la tronista –, però quando sei arrivato tu non ci ho capito più niente. La Giovanna che io vedo con te è una Giovanna spensierata, bella, che pretende e che non ha bisogno di scalpitare. Sono andata a fondo dentro di me […] e la nostra sincerità e il tuo essere così buono mi porta oggi a non poterti dire che sei tu la mia scelta”. C’è stato un solo momento in cui abbiamo ipotizzato che Giovanna fosse propensa verso Alchimista, cioè quando lo vide per la prima volta senza maschera; dopo quel momento non abbiamo mai più avuto dei dubbi perché il legame con Sammy era evidente, ed è per questo che la Abate ha fatto bene a seguire il suo cuore nonostante l’incertezza.

News Uomini e Donne, la sofferenza di Giovanna e il ricordo di Giulio Raselli

“Non vorrei mai – ha aggiunto Giovanna – che una persona come te fosse un ripiego, soffrisse. Io lo so che lì si soffre, io ho sofferto tanto ma si soffre tanto pure qua […] Perdere una persona come te nella mia vita è comunque una cosa con la quale io sto facendo i conti. Tu mi sei dentro e io questa cosa non la posso togliere”. Ricordiamo che Giovanna ha vissuto in prima persona la sofferenza per il ‘no’, visto che era molto presa da Giulio Raselli ma lui gli preferì Giulia D’Urso, con cui oggi vive una felicissima storia d’amore. Comprendiamo quindi la difficoltà della tronista al momento della scelta, visto che in un certo senso ha dovuto rivivere quel momento sebbene da un’altra posizione. E con un Davide tutt’altro che felice davanti.

La reazione di Davide dopo la decisione di Giovanna a Uomini e Donne: il corteggiatore senza parole

Basolo infatti è riuscito a stento a parlare e ha spiegato a Giovanna che ha fatto il possibile per farle cambiare idea, anche comportandosi in modo diverso dalla vita reale: “Nella vita normale – ha sottolineato – mi sarei morso la lingua, però sentivo di dover recuperare e di dover dare solo il meglio”. Giovanna ha cercato di consolarlo ma lui non ha ovviamente cambiato umore: “Sentirsi dire che sei bello e non sei la scelta – ha precisato dopo aver ascoltato i complimenti della tronista – non consola. Per me è un’occasione persa, però a prescindere da tutto […] mi auguro che tu fuori trovi la favola che cercavi e sia felice”. Nel backstage Davide si è poi lasciato andare a uno sfogo ancora più lungo, e possiamo capire perché: si è trattato di fare un bilancio di un’esperienza importante, dalla quale sperava potesse nascere una vera storia d’amore. “Mi fa male che sia andata così – queste le sue parole –. Nonostante tutti dicessero che per lei c’era solo lui ho provato a credere che fino alla fine ci sarebbe stato un dopo […] Quello che ho costruito con lei finisce qui: è un pezzo di cuore che comunque hai dato e che non ti torna indietro […] Rifarei tutto”.

Davide Basolo nuovo tronista a Uomini e Donne? Attesa per le scelte di domani

Forse adesso Davide non ci ha ancora pensato ma dubitiamo che il suo percorso a Uomini e Donne terminerà qui: ci sono infatti tutti i presupposti perché Basolo diventi il nuovo tronista, visto che ha messo tutto sé stesso in questa conoscenza. E un trono – lo sapete meglio di noi, visti i troni disastrosi andati in onda negli ultimi anni – riesce a conquistare solo se la persona che decide di partecipare a UeD lo fa credendoci davvero. Nell’attesa di scoprire cosa deciderà di fare la redazione vi ricordiamo che domani andranno in onda le scelte di Carlo Pietropoli e Sara Shaimi che dovrebbero uscire dalla trasmissione rispettivamente con Cecilia Zagarrigo e Sonny Di Meo. Vi terremo aggiornati!