Uomini e Donne: dama alla gogna e Maria dopo il lutto reagisce così

Nello studio di Uomini e Donne una dama finisce nuovamente sotto attacco. Si tratta di Aurora Tropea, la quale inaspettatamente è tornata nel programma di Maria De Filippi dopo aver trascorso momenti davvero difficili. Infatti, molti dei presenti non hanno mai creduto alle parole della dama, che è finita nella gogna mediatica in brevissimo tempo. Attacchi feroci e pesanti accuse, questo ciò che ha affrontato Aurora anni fa. Ma perché allora oggi torna di nuovo in quel luogo in cui si è sentita massacrata e dove ci sono ancora proprio quelle persone che l’attaccarono?

Questa domanda sorge spontanea, al di là di ciò che un telespettatore può pensare. Di certo, la Tropea ha tutto il diritto di tornare a far parte del parterre se la redazione lo ritiene giusto. E a quanto pare chi lavora dietro le quinte e Maria hanno approvato il suo ritorno. Sembra comunque strano che dopo quanto accaduto Aurora sia tornata in scena. Ed è questo ciò che oggi si domandano Gianni Sperti e Tina Cipollari, che faticano a credere alle sue dichiarazioni.

Mentre molti telespettatori si scagliano contro i presenti che attaccano la Tropea, quest’ultima poco convince. Il suo modo di fare con il sorriso stampato in volto, sebbene sia fortemente attaccata, e il suo non rispondere in modo diretto alle domande, fa pensare. In effetti, come fa notare Gianni, oggi Aurora a UeD non appare molto sicura delle sue stesse risposte.

Questo momento inizia quando Sperti chiede come sta andando questo nuovo percorso di Aurora. Quest’ultima fa sapere di aver chiesto vari numeri, ma nessuno dei cavalieri ha accettato. Rivela di averlo chiesto due volte ad Alessio, il quale però sembra non volerle dare la possibilità di avviare una conoscenza.

Gianni torna così sull’intervista che di recente Aurora ha rilasciato su Uomini e Donne Magazine, dove ha criticato la scelta di Roberta Di Padua di conoscere ragazzi più giovani di lei. “Anche Alessio è più giovane, stavi criticando Roberta…”, fa presente l’opinionista. Ecco che la Di Padua prende la palla al balzo per passare all’attacco, facendo notare che tra Alessio e Aurora ci sono cinque anni di differenza.

Detto ciò, precisa che tra lei e il corteggiatore Andrea, per cui ha palesato più volte il suo interesse, ci sono nove anni di differenza. Dunque, sono un po’ sulla stessa barca. Di fronte a questa situazione, Gianni si dice convinto del fatto che Aurora non sia cambiata molta e che sia una donna pronta a puntare sempre il dito sulle altre.

In tutto questo Maria De Filippi, per cui questa rappresenta la prima registrazione del programma dopo la morte di Maurizio Costanzo, non interviene più di tanto. La conduttrice anche nella puntata andata in onda ieri è apparsa scocciata di fronte a inutili dilemmi, trovando l’applauso del pubblico che la sostiene con tanto affetto.

“Questo perché hai detto che a Roberta piacciono i più giovani”, spiega Maria senza lasciarsi andare a troppe spiegazioni e rivolgendosi a un’Aurora che appare ancora perplessa. Gianni le chiede, a questo punto, se in passato abbia davvero denunciato il programma oppure no. La Tropea smentisce questa notizia e afferma di aver fatto denuncia contro il cavaliere che all’epoca le aveva riservato una situazione davvero molto spiacevole.

Detto ciò, Aurora sottolinea di non aver mai parlato male del programma, bensì delle persone che le hanno fatto del male offendendola.

“Ma dire che ci sono persone pagate per rivestire determinati ruoli, non è parlare male del programma? Io non ho mai preso 1 euro, Gemma non ha mai preso 1 euro. Questo significa che tu pensi che la trasmissione sia pilotata”

Anche Roberta si unisce al discorso di Incarnato, facendole notare che in questo modo aveva come dichiarato che il programma ha delle preferenze. Aurora non risponde più a queste domande e spiega il motivo per cui è tornata in trasmissione: “Non ho tempo di trovare una persona, questo programma mi dà la possibilità di farmi vedere a chi potrei interessare”.

Sebbene non tutti credano al modo di fare angelico di Aurora, molti si scagliano contro i presenti in studio definendoli “un branco”. Il riferimento è a coloro che stanno attaccando pesantemente la Tropea in studio. Il ‘tutti contro uno’ non piace ai telespettatori. Va anche considerato che Aurora è una persona adulta e intelligente, consapevole che avrebbe potuto ritrovare la stessa situazione del passato.

Tornare nel programma non è obbligatorio e si può trovare l’amore anche lontani dalle telecamere. “Io non credo in te, io credo che tu ingigantisca per farti credere. Non ti vedo naturale e spontanea. Non piaci a me, ma piacerai ad altre persone”, aggiunge Gianni. Questo parere viene condiviso da Tina: “Sei incoerente con te stessa”.

Intanto, Maria appare distante da tutto questo. Anche durante altre liti al centro studio con protagonista Paola, la conduttrice appare seccata dai futili motivi per cui avvengono determinati litigi. Chiude, infatti, la parentesi così: “L’importante è che vi siete chiariti. Ok, andiamo avanti”.