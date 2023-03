La puntata di Uomini e Donne inizia con Roberta Di Padua, che viene invitata da Maria De Filippi a sedere al centro studio. La dama di Cassino si trova di fronte a un nuovo cavaliere, il quale stava portando avanti con lei una conoscenza. Ebbene la loro frequentazione si interrompe, cosa che Armando Incarnato comprende ancora prima del suo annuncio. Infatti, la stessa Roberta fa presente che il cavaliere napoletano conosce bene i suoi gusti. Inizia una breve lite tra la Di Padua e Aurora Tropea.

Non appena riesce, Aurora trova il modo di attaccare coloro che anni fa l’hanno travolta con accuse e attacchi. La Tropea non ha dimenticato e così si lancia ancora all’attacco verso Roberta. “Perché continui a interessarti della mia vita? Pure nell’intervista del Magazine”, risponde la dama di Cassino furiosa. La Di Padua si riferisce alla nuova intervista che Aurora ha rilasciato su Uomini e Donne Magazine, dove in effetti ha attaccato la collega. “Ho risposto a delle domande, non mi sembra che sono stata offensiva o altro”, si giustifica la Tropea.

Concluso questo siparietto, a UeD Maria chiede a Riccardo Guarnieri di sedere di fronte a Roberta al centro studio. Qui esce fuori che, dopo la scorsa registrazione, il cavaliere tarantino si è avvicinato alla dama per consigliarle di non chiedere attenzione ai ragazzi più giovani. Il riferimento era ad Andrea, il corteggiatore di Nicole, che tra l’altro le ha anche dato diversi due di picche.

Maria vuole vederci chiaro e soprattutto vuole capire che cosa c’è dietro questo gesto di Riccardo. De Filippi appare abbastanza infastidita dalla situazione, come lo sono anche il pubblico e Tina Cipollari. Va precisato che questa per Maria è la prima registrazione del programma dopo la morte di Maurizio Costanzo.

“Che è la tua ex fidanzata l’abbiamo capito, ma quando vai da lei c’è qualcos’altro? Ma ti interessa? Quindi non è un semplice consiglio. Non è che si passa in rassegna tutti gli ex quando si resta soli. Ti stai dichiarando? Questo sto cercando di capire”

Riccardo spiega che Roberta gli piace, ma che si ferma così. Gianni Sperti non capisce qual è il senso di quanto sta accadendo e Tina, invece, si reca dietro le quinte scocciata dalla situazione. Questa scena si conclude con la Di Padua che mette un punto definitivo: “Tu lo sai che io ti voglio bene, però non andiamo d’accordo”.

Per la dama di Cassino entra un ragazzo pronto a conoscerla, il quale però non colpisce la sua attenzione. Dopo di che, Roberta spiega che vorrebbe ballare con una persona, che sa già le risponderà di no. Si tratta ancora una volta del corteggiatore Andrea, che appunto si rifiuta di ballare con lei. Gianni e Tina fanno un appello per Roberta, invitando cavalieri giovani nel programma.

A un certo punto, Sperti fa notare che la Di Padua potrebbe provare ad avviare una relazione con Armando Incarnato, visto che tra loro in passato c’è stata tanta complicità e una forte amicizia. Roberta nega che potrebbe andare bene tra loro una storia d’amore, in quanto ci hanno già provato anni fa. Armando, invece, torna indietro nel tempo e spiega perché tra loro non c’è più neanche un’amicizia, citando il momento in cui Riccardo regalò un grande colpo di scena svelando il teatrino che aveva montato con la Di Padua.

“Tu utilizzavi me qua dentro per difenderti, quando tu e Riccardo andavate d’amore e d’accordo e avevate organizzato tutto per stare qui dentro. Che amica eri? Mi dicevi che non lo vedevi e non lo sentivi. Invece, dormivate insieme. Questo perché non ho voluto avere più niente a che fare con te. Quando venivate qua raccontavate che non vi eravate visti. Non solo prendevate in giro tutti quanti, ma anche me che ero un tuo amico. Voi due eravate d’accordo, poi è stato lui facendo mea culpa a dire la verità”

Maria preferisce chiudere questo confronto e andare avanti con la puntata.

UeD, Lavinia Mauro nel mirino dei telespettatori: cosa non piace

Lavinia Mauro finisce ancora una volta sotto gli attacchi di moltissimi telespettatori. Il suo “cretino” rivolto ad Alessio Campoli sta facendo discutere sul web e non solo. Il pubblico, anche quello che non ha mai dato fiducia al corteggiatore durante questo percorso, si schiera contro di lei. Infatti, sono tanti coloro che oggi danno a gran voce ragione a Campoli, che nella registrazione precedente aveva lasciato lo studio dopo aver visto Lavinia totalmente incentrata su Alessio Corvino, senza essere neanche stato portato in esterna.

Oggi si scopre che la tronista si è recata subito dopo nel camerino di Campoli, dove quest’ultimo non ha trattenuto il suo fastidio. I telespettatori credono che fosse evidente a tutti, nella passata registrazione, che l’interesse della Mauro era solo per Corvino e che l’altro Alessio era stato messo da parte. Non solo, gran parte del pubblico pensa che Lavinia dovrebbe fare un mea culpa ogni tanto.

Pertanto, questi telespettatori sono d’accordo con Campoli quando dice che la tronista tenderebbe a raggirarsi le cose. “Qual è la parte che non capisci del fatto che l’istinto di porta a parlare sempre con lui”, le fa notare Alessio ‘il moro’. Lavinia fa mostrare sullo schermo in studio una rosa che tiene a casa sua e che fa parte del mazzo di fiori che le ha regalato a San Valentino.

Qui Campoli conquista i presenti in studio e i telespettatori, che non trattengono la risata: “Ma io posso venire a casa tua a vedere se stai essiccando le rose?”. Detto ciò, afferma: “Prima mi chiedi le piazzate e poi le piazzate non le vuoi”. Alla fine, Lavinia con chi balla? Con Alessio Corvino, cosa che infastidisce ulteriormente Campoli. Allo stesso tempo, la Mauro è ancora arrabbiata con lui, in quanto non si è presentato in esterna dopo il confronto in camerino.

Sebbene Campoli possa aver ragione, non è comunque corretto accanirsi contro la tronista. Sui social network tanti fan del programma televisivo spesso esagerano non comprendendo che il meccanismo è questo per tronisti e corteggiatori. Ciò non toglie che Campoli non ha torto quando dice che in puntata viene messo spesso da parte.