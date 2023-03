La dama del Trono Over, dopo la difficile esperienza vissuta nello studio di Canale 5, ha deciso di tornare e rimettersi in gioco

Aurora Tropea è tornata a Uomini e Donne, nonostante in quello studio abbia vissuto momenti di enorme difficoltà. Sono trascorsi due anni da quando la dama del Trono Over si è ritrovata a vivere una situazione sgradevole, con una conoscenza finita male e pesanti accuse. Per lei questo arco di tempo è stato davvero molto difficile. Lei stessa oggi racconta di aver scoperto di avere un tumore. Non solo, ha dovuto affrontare un lutto in famiglia. Dopo quanto vissuto in questi due anni, Aurora è pronta a rimettersi in gioco.

In una nuova intervista su Uomini e Donne Magazine, la Tropea crede che sia stata la vita stessa a portarla a chiedere di tornare nel programma di Maria De Filippi. Le anticipazioni fanno sapere che comunque la dama sembra non aver dimenticato quanto accaduto due anni fa in quello studio, soprattutto con Armando Incarnato. Nonostante questo, vuole solo rimettersi in gioco e trovare l’amore. Questi due anni difficili l’hanno anche portata a innamorarsi di se stessa, di nuovo.

“Ho perso una mia carissima zia, mia madre ha fatto un incidente quasi mortale dal quale miracolosamente è uscita indenne, e io ho scoperto di avere un tumore quasi per caso. Mia cugina, a cui sono molto legata, si è tolta una cisti sul sopracciglio e hanno scoperto che era in realtà un tumore molto aggressivo, così ho deciso anche io di farmi controllare. Ho fatto una mappatura dei nei (esame che consiglio di fare a tutti!) e di conseguenza me ne hanno tolto uno: con l’istologico è venuto fuori che si trattava di un tumore maligno che si era ramificato: se non mi fossi fatta controllare in tempo avrei probabilmente perso la gamba”

Aurora Tropea torna a UeD più forte di prima, con la consapevolezza che con questa drammatica esperienza è rinata. Crede che la vita le abbia dato “una seconda possibilità”. In lei “è cambiato qualcosa nel profondo”, in quanto ha iniziato ad amarsi e ha sentito il bisogno di rimettersi in gioco. Non ha avuto nessuna importante relazione fuori dagli studi in questi due anni. Si è concessa un’uscita con un uomo, “ma solo per una pizza”.

Crede che in passato abbia sempre scelto uomini sbagliati perché credeva di non meritare l’amore vero come quello dei suoi genitori. Il pubblico di Canale 5 vedrà un’Aurora diversa “più serena”. Ora spera che passi davvero la persona che è, ovvero “una donna sempre sorridente, semplice che ha imparato a farsi scivolare addosso le cose”.

Questa volta, Aurora non ha alcuna intenzione di mettere una corazza. In passato l’ha fatto perché, da persona timida, voleva proteggersi. Questo ha portato a uno scomodo risultato. Infatti, è passata anche “come una donna fredda, a tratti scorbutica e antipatica e questo non accadrà più”. Oltre questo, non ha più intenzione di dare importante agli attacchi da parte di uomini e donne del parterre.

Chiaramente, la Tropea vuole anche essere più attenta per quanto riguarda le sue scelte in fatto di conoscenze. La dama del Trono Over precisa che non riuscirebbe ad avere una relazione con un ragazzo più giovane di lei di una decina di anni, ma con un uomo più grande sì. E questo sicuramente dimostra che la pensa esattamente al contrario di Roberta Di Padua: “Siamo agli opposti su tante cose”.