Uomini e Donne, cosa nasconde Vicinanza: Maria De Filippi basita

Tutto molto strano ciò che emerge nella puntata di Uomini e Donne del 14 dicembre 2023. Roberta Di Padua svela dei retroscena riguardanti Alessandro Vicinanza, raccontando particolari dettagli che ha notato nel periodo in cui lui formava una coppia con Ida Platano. Quanto racconta porta lei e la tronista a mostrarsi alleate all’interno dello studio di Canale 5. Facendo il punto della situazione, Roberta appare delusa dal fatto che Vicinanza vorrebbe intraprendere nuove conoscenze nel programma.

Nel corso della puntata di ieri, Di Padua ha deciso di chiudere la loro frequentazione di fronte al suo atteggiamento. Non solo, le anticipazioni rivelano che nella più recente registrazione Roberta ha lasciato addirittura il programma. Oggi esce fuori che Ida avrebbe sponsorizzato su Instagram proprio il profumo che usa Di Padua. La dama non vuole attaccare la tronista, che non era a conoscenza di questo dettaglio. Roberta crede, invece, che dietro ci fosse un segnale da parte di Alessandro, che in quel periodo formava una coppia con Ida.

Non solo, Di Padua oggi a UeD svela che ci sono stati altri segnali che ha notato in quei mesi, tra canzoni e profumi. Non finiscono qui i momenti di stranezza, che lasciano basita anche Maria De Filippi. La conduttrice fa sapere che Alessandro ha già rivelato alla redazione il nome della dama a cui sarebbe interessato. Allo stesso tempo, però, Vicinanza ha chiesto di non rivelarlo per il momento. Attraverso le anticipazioni si sa già che si tratta di Cristina Tenuta.

Maria appare interdetta da questa situazione, tanto che ammette che insieme alla redazione si fa qualche domanda al riguardo. Alessandro confessa di non voler rivelare ancora il nome di questa dama in quanto pensa di non essere corrisposto.

Uomini e Donn: Mattia piange e Brando commuove

La puntata va avanti con Asnaa e Mattia. Tra loro c’è stato un colpo di fulmine, quando lui è sceso come corteggiatore di Ida Platano. Ha deciso di lasciare la sua corte e poi ha rivelato di essere rimasto colpito dalla dama. Quest’ultima, intanto, dichiarava le stesse cose. Ed ecco che è iniziata una conoscenza.

Oggi entrambi, però, non trattengono le lacrime. Insieme stanno bene, ma c’è ancora qualcosa che non va e sembra che lei non riesca a fidarsi di lui. A un certo punto, Maria consiglia a Mattia di restare nel programma per lottare per Asnaa e così lui fa.

Subito dopo, è il momento di Ida Platano, che sta continuando la sua conoscenza con Ernesto Russo. Quest’ultimo ha fatto ritorno nel programma a distanza di anni e ha stupito il suo aspetto fisico, con i lunghi capelli e la barba molto folta. Ida ammette che questo non rappresenta un ostacolo, come invece lo sarebbe per Barbara De Santi.

A UeD torna al centro dell’attenzione Brando, che commuove Tina Cipollari. L’opinionista ha gli occhi lucidi dopo l’esterna che viene mandata in onda, che ritrae il tronista che parla con dolcezza dei suoi nonni insieme a Raffaella. Un’uscita emozionante, che colpisce molto Tina:

“Mi hai stupita. Mi piaci tantissimo. Anche tu Cristian, lo sai. Per la prima volta mi piacciono tutti e due i tronisti. Mi hanno colpito dal primo giorno”

In studio, si commuove anche Raffaella non appena si siede. Piangendo la corteggiatrice spiega che è difficile oggi trovare persone così belle e pure come Brando. Lui non può non alzarsi per abbracciarla. A un certo punto, interviene Beatriz, che appare furiosa di fronte alla situazione che si è creata, in quanto lui poteva fare una seconda esterna ma ha preferito non vederla.

Si apre uno scontro tra le due corteggiatrici. Raffaella critica un gesto di Beatriz, che ha trovato fuori luogo. Quest’ultima le ha inviato un messaggio si social network e lei non l’ha presa bene. Infatti, oggi Raffaella spiega che lei mai comunicherebbe o uscirebbe con Beatriz, in quanto la vede attualmente come una rivale. Brando è d’accodo con lei.