UeD, Roberta: l’inizio della fine. Fuori si scatena l’inferno su Silvio

Mentre per Roberta Di Padua a Uomini e Donne è l’inizio della fine, ecco che fuori su Silvio nasce una bufera. La puntata inizia con Barbara De Santi, che al centro studio racconta che sta proseguendo bene la sua conoscenza con Federico, sebbene continui a non piacerle la sua barba. I due appaiono già complici e in sintonia. Subito dopo Maria De Filippi invita a sedere al centro studio Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza, i quali hanno trascorso una serata insieme. Tra loro è scattato più di un bacio già. Iniziano, però, le prime discussioni per la dama di Cassino e l’ex fidanzato di Ida Platano.

Le anticipazioni della registrazione svolta ieri rivelano che Roberta ha lasciato il programma. La Di Padua ha preso questa difficile decisione quando ha avuto la conferma dell’interesse che lui prova nei confronti di Cristina Tenuta. Già nella puntata di oggi è possibile vedere Roberta infastidita dal fatto che Alessandro ha intenzione di conoscere anche altre donne. “Per me Maria va bene così, ci metto un punto”, afferma convinta Roberta, lasciandolo da solo al centro studio.

Di Padua nello studio di UeD spiega di trovare assurda questa decisione di Vicinanza, visto che già si conoscono abbastanza bene dallo scorso anno e che lei di spontanea volontà gli ha dato l’esclusiva. Gianni Sperti dà ragione a Roberta, convinto che a questo punto avrebbero dovuto evitare di riprovarci. Un vero e proprio palo per la Di Padua, che probabilmente pensava che lui fosse tornato nel parterre perché lei aveva dichiarato di essere pronta a riprendere la loro conoscenza dopo aver visto Ida salire sul Trono.

Lo stesso Vicinanza ammette che stanno su un livello diverso. Inoltre, il cavaliere ritiene che dopo solo un’uscita non se la sente di chiudere le porte ad altre conoscenze. Ma sia Gianni che Roberta gli fanno notare che non si tratta solo di un’uscita tra loro, visto che già si sono frequentati lo scorso anno. Maria sembra essere d’accordo con la Di Padua, tanto che dichiara apertamente di aver capito il suo discorso e che la sua non è un’imposizione.

“Ma perché la vedi come un’imposizione? Lei prende una decisione per se stessa. Tu hai detto che siete su due linee diverse e lei, dopo quello che è successo lo scorso anno, vuole proteggersi”

Uomini e Donne: bufera su Silvio molto pesante

L’attenzione finisce su Silvio, il quale decide di interrompere la sua conoscenza con Sabrina. Quest’ultima resta senza parole, in quanto ammette che proprio non se lo aspettava, visto che qualche ora prima hanno fatto colazione insieme. Lui racconta che l’ultima sera che sono usciti insieme, si sono ritrovati nella camera d’albergo di lei. Lì a un certo punto la dama si è recata in bagno. Quando è tornata ha ritrovato Silvio completamente nudo nel letto. Questo suo gesto ha portato Sabrina a scegliere di addormentarsi per la stanchezza.

Si scopre oggi che Silvio è rimasto deluso dalla scelta della dama, come se una relazione sia solo basata sul letto. Anche questa volta, il cavaliere appare agli occhi dei telespettatori in modo molto negativo. Scoppia la polemica sul web intorno a Silvio, in quanto molti telespettatori ritengono che stia passando ogni limite. Il suo comportamento non piace molto e non diverte neanche più, al punto che la maggior parte del pubblico vorrebbe vederlo fuori dal programma.

Brutto da dire, ma molti telespettatori ammettono di provare ribrezzo. Improvvisamente, quando De Filippi spiega che lei alla redazione ha detto di essere molto interessata a lui, Silvio cambia idea. Quest’ultimo afferma di voler andare avanti e che il suo dubbio riguarda l’interesse di lei, nati nel momento in cui la dama si è addormentata. Si scatena l’inferno su Silvio, con i telespettatori convinti che di fronte a lui finiscano sempre donne molto fragili.

La stessa Sabrina confessa di avere molte fragilità. C’è anche da dire che Silvio si è ormai mostrato con tutto il suo carattere e il suo modo di fare, che Gemma Galgani aveva disprezzato e fatto più volte notare. Ora la sua presenza nel programma infastidisce davvero tanto il pubblico. Riuscirà Silvio a far cambiare idea ai telespettatori e a mostrare un altro lato di sé?