Riccardo e Roberta sono stati beccati a cena insieme ieri sera. I due si trovano a Roma perché impegnati con le registrazioni delle nuove puntate di Uomini e Donne: ieri c’è stata una registrazione e oggi ce ne sarà un’altra. Probabilmente non avendo nuove conoscenze in corso e nessun impegno, Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua hanno deciso di cenare insieme. Oppure hanno deciso di frequentarsi di nuovo? Lo racconteranno oggi al centro dello studio durante la nuova registrazione e con le anticipazioni se ne saprà di più.

Per il momento nella foto arrivata a Deianira Marzano si vedono soltanto a cena insieme. Lui è di spalle, lei si vede frontale nella foto. Anche la segnalazione su Riccardo e Roberta non aggiunge ulteriori dettagli, se non della cena insieme a Roma. Potrebbero aver deciso di trascorrere la serata in memoria dei vecchi tempi, non è detto che si sia per forza riaccesa la fiamma. Anche perché qualche mese fa Roberta ha raccontato di aver fatto pace con l’ex Riccardo e che non aveva problemi ad avere un’amicizia con lui.

Si avrà forse il coraggio di attaccare Riccardo e Roberta per una cena insieme? Si spera di no, ma nello studio di Uomini e Donne non raramente vengono usati due pesi e due misure. Non molto tempo fa è avvenuto un episodio analogo: Ida ha accettato di rivedere Alessandro solo per passare una serata in compagnia. E c’è stato anche un bacio. In studio poi ha detto che era solo una serata leggera e spensierata, mentre Alessandro ci ha pianto sentendo il tutto sminuito. Nessuno in quella occasione ha condannato Ida per aver scelto di passare una serata e aver baciato Alessandro nonostante non fosse più interessata (ma ci sono stati sviluppi su loro due).

Gianni Sperti e Armando troveranno il modo anche stavolta di far risultare diversa la serata di Ida e Alessandro rispetto alla cena di Riccardo e Roberta? D’altronde non sarebbe neanche la prima volta, sia in studio sia tra il pubblico a casa tanti pensano che siano poco obiettivi quando si tratta di Ida. Gianni ha un vero e proprio debole per Ida. Anche la stessa Maria De Filippi a volte sembra difenderla troppo, anche quando appare indifendibile agli occhi del pubblico. Per esempio nello scontro tra Ida e Roberta nella puntata di ieri. Stasera comunque si scoprirà cosa avranno da dire Riccardo e Roberta: parleranno della foto della cena insieme?