UeD anticipazioni: colpo di scena Alessandro-Ida, bacio per Lavinia

Le anticipazioni di Uomini e Donne sulla registrazione di oggi, 30 settembre 2022, lasceranno a bocca aperta più di qualcuno. In realtà c’è stato un piccolo anticipo di ciò che è successo oggi, ma sembrava tutto finito lì. Alessandro Vicinanza e Ida Platano sono usciti di nuovo insieme quando è ricominciata la stagione di Uomini e Donne, ma in studio hanno minimizzato la cosa. O meglio è stata Ida a dire di esserci uscita solo per trascorrere una serata spensierata e leggera. C’è stato anche un bacio quella sera, però non un seguito. Anzi entrambi hanno cominciato a uscire con altre persone del parterre. Alessandro è uscito con Roberta Di Padua, appena lei è tornata in trasmissione, ed è stata proprio lei a portare a galla i reali sentimenti di Vicinanza.

Lorenzo Pugnaloni sulla sua pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover ha riportato subito le anticipazioni sul Trono Over. Appena è terminata la registrazione ha fatto sapere che è stata quasi del tutto incentrata su Roberta e Alessandro. L’oggetto della discussione è stata proprio Ida. Roberta è convinta che Alessandro pensi ancora a Ida, lo ha esternato al centro dello studio e ne è nato un dibattito. Alla fine si è ritrovata coinvolta ancora una volta in un triangolo amoroso con Ida, ma stavolta l’uomo non era Riccardo Guarnieri.

Proprio in questi giorni su Canale 5 la Di Padua aveva chiesto se ci fosse ancora qualcosa tra Alessandro e Ida, preferendo non dare vita a un nuovo triangolo. E invece così è stato: oggi Alessandro ha ammesso di essere innamorato di Ida. In un primo momento la Dama di Brescia ha dichiarato di non essere interessata, insomma ha detto no. Poi hanno deciso di uscire insieme in una esterna e domani si scoprirà cosa succederà. Domani infatti è prevista una nuova registrazione di Uomini e Donne.

Proseguendo con le anticipazioni di Uomini e Donne, Gemma sta conoscendo ancora Roberto, che però esce anche con Silvia. Riccardo oggi era assente. Non c’è stato molto spazio per il Trono Classico: ci sono solo anticipazioni sul bacio di Lavinia. E poco non è! La tronista è uscita con Alessio, che si è dichiarato per lei, e si sono baciati. Non si è parlato degli altri tre tronisti, anzi gli uomini non sono neanche entrati in studio.