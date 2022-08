Uomini e Donne, Chiara Rabbi e Zaniolo: la reazione di Donadei

Cosa succede tra Chiara Rabbi e Nicolò Zaniolo? L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è single ormai da diverse settimane, da quando la sua relazione con Davide Donadei è giunta la termine. Inizialmente sembrava che i due ex volti del dating show di Maria De Filippi volessero prendersi solo del tempo per riflettere sul da farsi. E forse è andata davvero così. Infatti, dopo tante allusioni e dubbi, ecco che è arrivata la rottura, di cui è arrivata conferma attraverso Davide.

Non solo, l’ex tronista ha deciso di confermare gli ultimi gossip: la decisione di dividersi è arrivata principalmente da lui. Mentre lei nei giorni scorsi ha fatto preoccupare i fan, Donadei è protagonista di varie voci che lo vedono divertirsi e già pronto a voltare pagina. Solo qualche giorno fa si parlava di un presunto flirt con un’ex cantante di Amici di Maria De Filippi. Ecco che ora Chiara conquista il suo spazio nelle pagine di cronaca rosa.

In particolare, il gossip del momento la vede a fianco di un calciatore. C’è un flirt in corso tra Chiara Rabbi e Zaniolo? Sembra che l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne stia cercando di voltare pagina e, stando ai vari indizi sui social, pare lo stia facendo con l’attaccante della Roma. Facendo il punto della situazione, Deianira Marzano ha fatto notare che c’è un particolare scambio di like tra i due.

Questi gesti reciproci sui social network non sono passati inosservati agli occhi dei follower più attenti. Pare che il primo a dare inizio a questo scambio di like tattici sia stato Zaniolo, che non è uno sconosciuto nel mondo del gossip. Dopo di che, anche la Rabbi ha iniziato a rispondere a queste attenzioni, mettendo like alle foto condivise sul profilo ufficiale del calciatore.

Ed ecco che arriva una risposta da parte di Chiara, che decide di non confermare, ma neanche di smentire! E proprio il fatto che non abbia smentito sta facendo impazzire il gossip in queste ultime ore.

“Dai che Zaniolo è ad un passo da te! E come ti cambia la vita? Altroché ristorante di cassa”, le scrive un utente su Instagram. L’ex di Davide Donadei non si fa problemi a rispondere: “A me o a lui?”.

Una risposta ironica, con cui cerca di stare al gioco, che non va a smentire i gossip su un loro presunto flirt. Chiara Rabbi ha dunque già voltato pagina?

Chi la segue è certo che ci sia qualcosa, anche solo una semplice conoscenza. Non resta che attendere per scoprire come stanno davvero le cose.

Nel frattempo, proprio in queste ore, Davide ha condiviso un video che parla di delusioni, di persone che escono ed entrano nel cuore a loro piacimento.

“Sparisci e poi torni quando stai meglio. Nella vita bisogna sapersi difendere, è vero! Ma non c’è cosa peggiore che doversi difendere da qualcuno che non avresti mai immaginato potesse ferirti. Per questo chiudiamo il cuore. Quando c’è troppa gente che entra ed esce a suo piacimento. e ALLORA FAN..O A TUTTI! Lo chiudiamo a tempo indeterminato. In fondo le delusioni fanno proprio così”

La sua sembra essere una chiara reazione alle ultime voci di gossip sulla sua ormai ex fidanzata Chiara e il calciatore Zaniolo!