Chiara Nasti torna a parlare di Zaniolo e il gamberetto: cosa ha detto

L’influencer Chiara Nasti è stata recentemente al centro dei gossip dopo l’annuncio della gravidanza e il tanto chiacchierato gender reveal party organizzato allo Stadio Olimpico di Roma. Il modo con cui la 24enne ha festeggiato il sesso del suo primogenito, un maschietto, frutto dell’amore con Mattia Zaccagni, è stato al centro di copiose polemiche. Le critiche sono state alimentate anche dalla questione “gamberetto“, modo con cui l’influencer ha apostrofato l’ex Zaniolo. L’imprenditrice, a distanza di giorni, ha replicato agli attacchi che ha ricevuto e ha dato aggiornamenti sulla sua gravidanza.

Chiara Nasti è al quinto mese di gravidanza. La 24enne napoletana, sorella di Angela Nasti, nella giornata di oggi 7 giugno 2022 ha risposto ad alcune curiosità dei followers a proposito del momento che sta vivendo. Una delle domande che le sono state poste ha avuto come oggetto, c’era da aspettarselo, le critiche di cui è stata vittima.

La compagna di Mattia Zaccagni ha definito gli attacchi a lei rivolti “senza senso”. La Nasti ha esposto il suo pensiero cercando di giustificare le sue recenti uscite infelici.

“Le mie risposte sono istintive e pare facciano sempre più scalpore delle cattiverie che mi vengono fatte e dette…quando appunto sono ‘risposte’ perché da me non parte mai niente”.

Chiara Nasti, la replica dopo la frecciatina a Zaniolo

Con molta probabilità la Nasti, con questa risposta, si riferisce in particolare all’affare “gamberetto“. Qualche giorno fa, infatti, la napoletana ha definito così su Instagram le “dimensioni” del suo ex Nicolò Zaniolo. Quest’ultimo è stato protagonista del coro, che ha anche incitato tra le risate, “Il figlio di Zaccagni è di Zaniolo”, intonato da alcuni tifosi della Roma dopo la vittoria della squadra alla Conference League.

I tifosi giallorossi hanno così voluto prendere di mira goliardicamente Mattia Zaccagni. Il calciatore della Lazio è l’uomo con cui la Nasti si è legata dopo la storia d’amore con Zaniolo, e da cui aspetta un figlio. La 24enne ha così condannato questi insulti, dicendo che la sua risposta è arrivata solo dopo le cattiverie a lei rivolte.

Chiara si è mostrata tranquilla parlando dell’argomento, sottolineando che per lei la priorità è la famiglia che sta costruendo. “Il resto è nulla”, ha concluso.

Nelle altre storie pubblicate oggi la 24enne ha poi parlato nel dettaglio della sua gravidanza. La Nasti ha spiegato di star continuando a praticare attività fisica seppur in modo molto più leggero di prima. La napoletana ha anche raccontato di non aver ancora preso un chilo ma solo 100 grammi in 5 mesi di gravidanza nonostante stia mangiando molto assecondando le “voglie”. In quanto al futuro la compagna di Zaccagni ha detto di sperare di avere un parto naturale.