Chiara Nasti, Zaniolo ha un “gamberetto”: battuta sulle dimensioni, bufera

Chiara Nasti senza freni su Instagram. La splendida modella e influencer ha nelle scorse ore lasciato sul noto social un commento decisamente piccato diretto al suo ormai ex fidanzato, Nicolò Zaniolo, che sta letteralmente facendo impazzire il web.

Rispondendo ad un hater che le chiedeva cosa ne pensasse “del coro di Zaniolo” l’influencer si è infatti lasciata andare umiliando la sua passata fiamma e scatenando (come comprensibile) un gran putiferio. Già, perché Chiara Nasti si è permessa di rivelare al mondo intero, senza troppi giri di parole, le “dimensioni” del suo ex fidanzato. Come si dice, a buon intenditor poche parole, giusto?

“Cosa ne penso del coro di Zaniolo? Che con quel gamberetto non si sa come abbia già avuto un bambino. Siete tutti sfigati e fate anche schifo” ha risposto Chiara Nasti, parole delle quali la modella si è però rapidamente pentita. Chiara Nasti ha quasi subito cancellato il commento, che però (come spesso accade in questi casi) è stato immediatamente screenshottato dagli utenti. L’occasione per fare gossip spicciolo, va detto, era fin troppo ghiotta.

Ma per quale motivo Chiara Nasti si è sentita in dovere di scagliarsi in modo così becero contro l’ormai ex fidanzato? Di quale coro si sta parlando? Questo bizzarro scambio è strettamente legato ai recenti festeggiamenti della Roma subito dopo la vittoria alla Conference League.

Il triangolo Chiara Nasti, Nicolò Zaniolo e Mattia Zaccagni, spiegato: ecco il perché dei cori contro il calciatore laziale

Per comprendere il commento al vetriolo della Nasti, vale la pena di recuperare le “precedenti puntate”. In passato, la modella è stata la fidanzata di Nicolò Zaniolo, centrocampista della Roma di José Mourinho.

La storia d’amore fra i due si è conclusa pochi mesi fa, ad aprile del 2021. Ben presto, Chiara Nasti ha però trovato consolazione fra le braccia del “collega” Mattia Zaccagni, oggi centrocampista della Lazio. Il loro rapporto si è consolidato fin da subito, a tal punto che i due hanno deciso di costruire una famiglia insieme. Ed ecco che, a fine aprile, la coppia ha annunciato di essere in attesa di un bambino. Dell’arrivo del primogenito di casa Nasti-Zaccagni, tra l’altro, si è fatto un gran parlare alla luce del loro gender reveal party decisamente sopra le righe

Ebbene, alla luce degli eventi, quando Zaniolo si è messo a festeggiare l’importante traguardo della sua squadra sfilando per le vie della città sono stati in molti ad aver colto la palla al balzo dando vita allo sfottò “perfetto”. I tifosi, decisamente su di giri per la recente vittoria dei giallorossi, hanno iniziato a cantare “Il figlio di Zaccagni è di Zaniolo” mentre l’ormai ex compagno della Nasti, compiaciuto e divertito, li incitava a proseguire.

Da qui la rabbia di Chiara Nasti, che ha voluto in questo modo prendersi la sua personale rivincita di fronte ad un gesto decisamente poco elegante.