Uomini e Donne, Cecilia Zagarrigo ha partorito: “48h estenuanti”

Cecilia Zagarrigo ha partorito! La bimba è venuta al mondo ieri, ma l’annuncio della nascita è arrivato solo poco fa, nel pomeriggio di oggi. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha aggiornato i suoi fan un paio di giorni fa dicendo di essere in ospedale e che si sarebbe fatta sentire dopo il parto. Poi il silenzio, fino a oggi pomeriggio. La figlia di Cecilia Zagarrigo e Moreno è nata ieri sera, alle nove e mezza circa, e per poche ore non condivide il giorno di nascita con mamma Cecilia! Lei infatti compie gli anni proprio oggi e non poteva festeggiare meglio di così quest’anno. Sebbene trascorrerà il compleanno in ospedale è pur sempre il suo primo compleanno da mamma.

L’annuncio è arrivato oggi pomeriggio e il travaglio pare sia durato davvero tanto. Lo ha fatto sapere lei stessa, nel post in cui ha annunciato la nascita della figlia: “Ieri, alle 21.27, dopo 48h estenuanti, Ho ricevuto il regalo di compleanno più bello della mia vita. Mamma oggi non poteva festeggiare in un modo più bello”. Il nome della figlia non era un mistero, lo ha svelato lei stessa già mesi e mesi fa: la piccola si chiama Mia. Cecilia Zagarrigo ha partorito a Torino, o almeno così sembra visto che si è registrata presto l’ospedale Sant’Anna.

Sotto al posto del lieto annuncio ci sono già centinaia di commenti e tanti di volti noti, ex Uomini e Donne. Ci sono anche gli auguri di Claudia Dionigi, che ben presto scoprirà a sua volta la gioia di diventare madre di una femminuccia. Anche papà Moreno ha dedicato il primo post alla sua piccola Mia. Pochi minuti dopo il messaggio di mamma Cecilia è arrivata la dolcissima dedica del suo compagno. Una di quelle dediche che commuovono tutti, queste le parole dedicate alla piccola appena nata:

“Spero di restituirti almeno un briciolo di quello che mi stai dando tu in questo momento, spero di riuscire a togliermi quel senso di inadeguatezza che da 9 mesi mi mangia la testa, spero di essere sempre all’altezza per ciò che rappresenti per me. Non ho mai fatto promesse in vita mia, perché sono solo illusioni, ma nel tuo caso è una certezza, qualunque cosa accada, in qualsiasi momento Papà sarà sempre qui, proprio accanto a te. Buongiorno vita Mia!”

È evidente che i due neo genitori siano già follemente innamorati della loro bimba. In realtà hanno subito dimostrato gioia, entusiasmo e felicità quando hanno annunciato la gravidanza. Papà Moreno, inoltre, ha reagito in modo molto tenero scoprendo che sarebbe stata una bambina! E adesso è pronto a rendere la sua piccolina la principessa di casa, a donarle amore e protezione, così come anche mamma Cecilia Zagarrigo. Anzi, come si farà chiamare lei mamma Zaga! Tanti auguri alla coppia e benvenuta al mondo piccola Mia!