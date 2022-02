Sarà una femminuccia o un maschietto per Cecilia Zagarrigo? Lei lo sapeva da un po’ di tempo, ma è riuscita a resistere alla tentazione di rivelare subito ai suoi fan il colore del fiocco nascita perché lo ha fatto con un video. Lo ha pubblicato oggi pomeriggio su Instagram, mentre si sta godendo qualche giorno di relax in crociera col compagno Moreno, nonché futuro papà del bimbo. O bimba? Ebbene sì, Cecilia Zagarrigo aspetta una femmina! La sua vita si sta tingendo di rosa. Questo almeno vuole la tradizione.

I futuri genitori hanno scoperto il sesso del loro primo figlio con una bellissima e dolcissima sorpresa. Come si usa ormai da tempo, infatti, sempre più coppie scelgono di non apprendere la notizia dal ginecologo ma di affidarla a qualche amico o parente. Proprio loro poi organizzano il cosiddetto gender reveal party. Se nei primi tempi di questa moda bastava scoppiare un palloncino per scoprire subito tutto, adesso le coppie affrontano anche dei veri e propri percorsi per arrivare alla lieta notizia. Oppure subiscono qualche scherzo.

A organizzare tutto nel caso di Cecilia è stata un’ex tronista di Uomini e Donne, che lei stessa ha menzionato nella didascalia del video. Si tratta di Giovanna Abate, che ha conosciuto quando corteggiava Carlo Pietropoli. Evidentemente fra le due è nata un’amicizia che sta andando avanti. La Zagarrigo ha dedicato queste parole a Giovanna: “Quando hai un’amica speciale vuol dire questo! Tutto accuratamente organizzato e pensato da te che hai reso questo momento così emozionante e totalmente inaspettato”.

Inaspettato sì, perché Cecilia e il fidanzato Moreno si sono ritrovati all’uscita dell’ascensore davanti a un cellulare che li riprendeva e a un biglietto. Una vera sorpresa, insomma. Dopo il primo biglietto è cominciata una sorta di caccia al tesoro in varie stanze della casa anche. Per esempio nella stanza da letto c’era un grande orsacchiotto circondato da palloncini a forma di cuore. Cuori rossi, non era ancora il momento di scoprire che sono in attesa di una femminuccia. Il momento di scoprire tutto è arrivato davanti a una torta e con due spara coriandoli, dai quali sono usciti dei petali rosa.

Quello di Cecilia ha sparato prima e così è stato impossibile non notare la reazione del futuro papà: la sua espressione è stata tutto un dire! Un misto tra emozione e shock, come ha fatto notare la stessa Zagarrigo. Lei invece si è gettata a terra in ginocchio, come se le sue gambe non avessero retto più per l’emozione. Forse sperava proprio di avere una femminuccia? “Non potevo chiedere altro”, ha scritto nella didascalia infatti. Certo è che in un caso o nell’altro è comunque un momento ricco di emozione per dei futuri genitori: quando si scopre se è maschio o femmina, alla fine, è come realizzare ancor di più la vita a cui si sta andando incontro.