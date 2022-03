Uomini e Donne, Cecilia Zagarrigo svela nome figlia: “Scelto di notte”

L’ex corteggiatrice del dating show di Maria De Filippi ha raccontato come è stato scelto il nome della bambina che porta in grembo

Cecilia Zagarrigo, ex corteggiatrice di Uomini e Donne e tentatrice di Temptation Island, è in attesa del suo primo figlio, una femminuccia. La 27enne ha rivelato da meno di un mese di essere incinta del suo compagno, Moreno Casamassima. A qualche settimana dal dolce annuncio, dopo aver rivelato il sesso del nascituro, la torinese ha rivelato il nome che lei e il futuro papà hanno scelto per la loro bambina: ecco quale.

Cecilia Zagarrigo ha raccontato ai suoi followers di Instagram, nella giornata del 4 marzo 2022, la storia dietro la scelta del nome che porterà la sua primogenita. L’ex corteggiatrice ha spiegato che la notte dopo la scoperta del sesso del loro figlio Casamassima, preso dall’ansia, è caduto in preda quasi a deliri. In quell’occasione il compagno della Zagarrigo avrebbe deciso, addormentandosi sul divano riflettendo con un palloncino di colore rosa addosso, il nome da dare alla figlia: Mia. La 27enne ha rivelato che, dopo aver ascoltato la mattina dopo la proposta del compagno, ha gradito la scelta del nome e ha acconsentito a darlo alla bambina.

La Zagarrigo ha concluso il racconto dicendo che Casamassima ha pensato al nome in questione in quanto racchiude il concetto di affetto esclusivo, di possesso. A quanto pare non si trattava di un nome che la coppia aveva preso in considerazione prima. Tuttavia la 27enne ha detto di essere stata affascinata dallo strano aneddoto, dall’idea del compagno e dalla spiegazione che le ha dato tanto da innamorarsene.

UeD Cecilia Zagarrigo risponde alle critiche sul nome della figlia

Dopo l’annuncio del nome designato dalla Zagarrigo e dal fidanzato per la loro prima figlia non sono mancate, accanto ai complimenti e agli apprezzamenti, molte critiche. L’ex corteggiatrice, infastidita, ha subito deciso di rispondere a tono alle “donne frustrate” che hanno commentato in modo velenoso.

“Se non vi fa piacere quello che io condivido, se non vi piace quello che io dico, siete liberissimi di andare a vedere altre persone. Il mondo è pieno di influencer, perché guardare me? Ma soprattutto, se non ti piaccio, perché devi insultare? Detto questo, mi auguro di essere stata chiara perché questa volta sono stata calma, ma la prossima…”.

La Zagarrigo ha annunciato a sorpresa di essere incinta lo scorso 14 febbraio 2022 con un dolcissimo scatto condiviso su Instagram. Il futuro papà, Moreno Casamassima, è stato presentato ai followers dall’ex corteggiatrice alla fine del 2021. Lui e la 27enne si conoscono da 7 anni e prima di innamorarsi hanno coltivato un rapporto di amicizia. Una settimana dopo il lieto annuncio Giovanna Abate, un’amica della futura mamma, ha organizzato un gender reveal party durante il quale si è scoperto che il bambino che ha in grembo è una femmina.