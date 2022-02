Uomini e Donne, Cecilia Zagarrigo è incinta: chi è il padre, il lieto annuncio

Dopo giorni di indiscrezioni, Cecilia Zagarrigo conferma di essere incinta! L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha trovato l’amore e ora costruisce la sua famiglia. Ha cercato la dolce metà all’interno del programma di Maria De Filippi più volte. Inizialmente ha sceso le famose scale per corteggiare Oscar Branzani e Luca Onestini. Ha poi preso parte come tentatrice a Temptation Island Vip, precisamente nel 2019. Successivamente la redazione le ha dato un’altra opportunità nello show del pomeriggio di Canale 5.

Qui ha finalmente avuto il lieto fine che cercava, con Carlo Pietropoli. La loro storia d’amore sembrava procedere nel migliore dei modi, quando improvvisamente è arrivato l’annuncio sulla rottura. Qualche mese fa Cecilia Zagarrigo ha presentato a tutti il nuovo fidanzato. Si chiama Moreno Casamassima e fa parte della sua vita da circa 7 anni. In tutto questo arco di tempo, sono stati amici per poi capire che in realtà la vita li aveva uniti per ben altro. Ed ecco che ora arriva una notizia ancora più entusiasmante per i fan: presto diventeranno genitori.

Con una foto che la ritrae tra le braccia del fidanzato, la Zagarrigo mostra alcune immagini dell’ecografia. Scrive un lunghissimo messaggio per annunciare la gravidanza. “Noi, in fondo, l’abbiamo sempre saputo”, afferma Cecilia. Tanti anni di amicizia trascorsi nella paura di rovinare quel rapporto puro che li teneva uniti “come se fossimo sempre stati una coppia”. Avevano timore di perdersi se le cose tra loro poi fossero andate male.

L’ex corteggiatrice parla di lunghe chiamate “che dovevano essere lavorative”. Entrambi facevano finta di niente, sempre pronti a esserci l’uno per l’altra. Hanno poi iniziato a vedersi in modo diverso. Cecilia Zagarrigo sceglie di confermare la gravidanza durante la festa degli innamorati, San Valentino. Una scelta azzeccata, visto che questo giorno si celebra l’amore.

“Con te, ho sempre detto di voler fare tutto. Tu sei stato, sin da subito, la mia casa, la mia città, il mio mondo. E quando pensavamo in grande, parlavamo sempre dei bambini che avremmo voluto e mi dicevi: ‘io te ne do 10 di bambini, tu sei e sarai la mamma dei miei figli’. E io sognavo solo questo, che i miei figli avessero un papà come te”

Proprio da quel momento, Cecilia e il fidanzato Moreno – imprenditore e agente in società con Stefano Monte – si sono giurati un futuro insieme. A questo punto, il lungo messaggio condiviso dall’ex corteggiatrice di UeD entra nel dettaglio, annunciando la lite notizia.

“Non so se sarò mai la madre perfetta, so solo che darò a nostro figlio tutto l’amore del mondo. Sei l’uomo che ho sempre voluto e sono sicura che sarai un padre meraviglioso! Io e Bubi ti amiamo tanto! E quindi possiamo finalmente dirvi, in questo giorno speciale, che.. noi due diventeremo tre”

Tantissimi i commenti che arrivano a soli pochi minuti di distanza dalla pubblicazione dell’annuncio su Instagram. Non solo i fan, ma anche altri ex partecipanti dei programmi di Maria De Filippi. In particolare figurano quelli di Georgette Polizzi – anche lei in dolce attesa -, Sonia Lorenzini, Ida Platano, Francesca Del Taglia, Clarissa Marchese e Valentina Rapisarda.