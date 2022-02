Georgette Polizzi incinta, brutta caduta: “Ricovero immediato”, come sta

Georgette Polizzi è incinta e in questi giorni ha fatto preoccupare parecchio i suoi fan con la sua assenza sui social. Infatti, la stilista è sparita dal web, dove solitamente è molto attiva e intrattiene il suo pubblico. Ecco che proprio in questi minuti, la moglie di Davide Tresse fa sapere ai suoi followers che ha dovuto affrontare un brutto incidente. Ora che ha avuto la certezza che fortunatamente è tutto ok, può finalmente parlare del motivo della sua improvvisa sparizione dai social network.

Con un lungo messaggio, spiega di aver dovuto affrontare un piccolo incidente. Martedì scorso Georgette è scivolata e “caduta in malo modo”. Dopo essersi messa in contatto con la ginecologa che la sta seguendo in questa prima gravidanza, si è automonitorata. In quel momento, alcun sintomo ha generato allarmismo per Georgette e Davide. Ma la situazione si è improvvisamente destabilizzata nella serata di mercoledì. Lei stessa spiega cos’è accaduto qualche giorno fa, quando è stata ricoverata in ospedale.

“Prima dì entrare nella mia solita vasca ho avuto perdite ematiche e quindi la corsa in pronto soccorso. Il ricovero immediato e la paura”

Le perdite hanno subito preoccupato i due futuri genitori, ex partecipanti di Temptation Island. Sono così corsi in ospedale, dove i medici hanno preferito procedere ricoverando la Polizzi. Ma come stanno lei e la figlia che attende? Georgette tranquillizza tutti confessando che è tornata sui social proprio per annunciare “che va tutto bene”.

La bambina sta bene e anche lei. Ora attende solo di fare ritorno a casa. Non può non ringraziare la sua “tribù di zii di pollini” per i messaggi che in questi giorni le hanno inviato. Per fortuna tutto è andato bene e ora sembra proprio che Georgette stia bene. Riuscire a iniziare una gravidanza per lei non è stato facile. Nel 2018 ha scoperto di avere la sclerosi multipla.

Tale scoperta l’ha sicuramente gettata nello sconforto, inizialmente. Ma con la tenacia che la contraddistingue e il sostegno assoluto del marito Davide Tresse, la Polizzi oggi appare serena e sempre con il sorriso stampato in bocca. Gli ostacoli non mancano, però niente può fermare la stilista, che non si è mai arresa con il suo sogno di avere dei figli.

Attraverso la Procreazione medicalmente assistita è rimasta incinta e ha poi dato il lieto annuncio ai fan. Lo scorso mese di settembre ha annunciato il sesso del bambino che aspetta, svelando che è una femminuccia. Ora i fan non vedono l’ora di conoscere la figlia di Georgette e Davide.

A generare curiosità è anche il nome che la coppia ha scelto di dare alla primogenita. La stessa stilista ha ammesso che renderà noto questo importante dettaglio solo quando sua figlia sarà nata.

Dunque, ora non resta innanzitutto che attendere il suo ritorno a casa dopo questo terribile spavento e poi la nascita della bambina.