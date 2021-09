Georgette Polizzi scopre il sesso del figlio e lo svela: “Ho la pelle d’oca”

Georgette Polizzi e Davide Tresse presto diventeranno genitori, dopo tanta difficoltà. Nel 2018 la stilista ha scoperto di avere la sclerosi multipla. Inutile dire che tale scoperta l’ha inizialmente buttata giù. Con tanta forza e lottando tutti i giorni, si mostra di fronte al suo pubblico sempre con il sorriso, come una grande combattente. Ed ecco che arriva ora per lei il momento di diventare mamma. Non si è mai arresa e oggi è incinta grazie alla Procreazione medicalmente assistita.

Lei stessa, negli scorsi giorni, ci ha tenuto a confermare la notizia della gravidanza, per poi svelare in seguito ulteriori dettagli. Oggi, invece, decide di scoprire il sesso del bambino che attende, ovviamente a fianco al suo Davide, con tutto il pubblico che la segue. Infatti, in queste ore condivide il video in cui chi lavora con lei le ha annunciato se sarà un maschietto o una femminuccia. Il tutto viene eseguito attraverso i colori, blu e rosa, e dei secchi. Non può essere diversamente, visto che Georgette lavora ogni giorno con tutto questo.

Ebbene la Polizzi e Davide Tresse attendono una femminuccia! Lei stessa sotto il video racconta che “un urlo di gioia” raggiunge il suo ufficio: le fanno sapere che è arrivata l’email dal laboratorio con il sesso del bambino. In quel momento si pietrifica e si rende conto che sta per dare un’identità al loro “piccolo miracolo”. La settimana prima aveva ordinato tute e visiere, perché immaginava proprio così il momento in cui avrebbero scoperto il sesso. Mentre preparano il tutto cercano entrambi di evitare gli sguardi dei suoi collaboratori per evitare di capire qualcosa.

“Ho la pelle d’oca se ripenso al momento nel quale ho aperto gli occhi e ho visto il colore sulla mia visiera. Fin dal primo giorno abbiamo sempre chiamato il nostro miracolo con un nome, un nome solo, e quello è stato e sarà , come se sapessimo che il destino aveva deciso che era giusto così”

Quando ha scoperto questo importante dettaglio, Georgette ha acquisito consapevolezza e si è sentita invincibile. Per lei è arrivato il momento di cambiare il suo destino, dando alla loro bambina tutto ciò che lei non ha avuto, “tutto ciò che la piccola polly affacciata alla finestra sognava”.

Un lungo messaggio che sta commuovendo ed emozionando tutti, perché la Polizzi oggi può sorridere e dichiararsi felice, nonostante gli ostacoli che ha dovuto affrontare in passato. Ora, chiaramente, i fan non vedono l’ora di conoscere il nome che daranno alla figlia Georgette e Davide.

Per questo bisognerà attendere, in quanto la Polizzi potrebbe decidere di rivelarlo solo dopo la nascita.