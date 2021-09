Georgette Polizzi è incinta, arriva la conferma: “È stato un percorso lungo”

By

Arriva la conferma da parte di Georgette Polizzi e Davide Tresse: diventeranno genitori. Ebbene sì, l’ex coppia di Temptation Island è pronta ad allargare la famiglia dopo due anni di matrimonio. La stilista è incinta e aspetta con ansia di conoscere il figlio. Un sogno che finalmente si realizza e che per molti può sembrare complicato. La 39enne ha scoperto, molto tempo fa, di avere la sclerosi multipla. È stato necessario per lei seguire un percorso di procreazione assistita.

La notizia era già uscita fuori qualche giorno fa, attraverso il settimanale Chi. Ora arrivano le conferme. Nel suo profilo Instagram, Georgette ammette di aver immaginato per tanto tempo questo momento: “Solo le mie notti insonni con le mani sul cuore lo sanno”. Finalmente questo giorno per lei è arrivata e ancora non ci crede. Ha sempre sostenuto che “i miracoli si avverano solo se ci credi” e oggi sia lei che Davide sono emozionati “come due bimbi” ad annunciare l’arrivo del loro “miracolo”.

Mentre scrive questo lungo messaggio ha il cuore che le batte così forte che le fa male il petto. Chi la segue da sempre sa quanto abbia desiderato ciò e quanto ha lottato per riuscire a realizzare il loro sogno. “Io e il momo diventeremo genitori”, annuncia Georgette Polizzi con grande felicità. Entrambi condividono nei loro rispettivi profili una foto che li ritrae insieme al cagnolino Carlo e un’altra con le loro mani che si stringono.

“In realtà volevo aspettare a condividere con voi questa cosa ma qualcuno (indelicatamente) ha fatto trapelare la notizia. Volevo aspettare per un senso di protezione”

La Polizzi racconta che per lei è stato “un percorso lungo”, caratterizzato da “sofferenze vere, pianti, cicatrici, dolori fisici, sacrifici”. Oggi dichiara che non dimentica ciò che è stato, ma può sicuramente affermare che “ne è valsa la pena”.

Ammette di aver letto tante cose in questi ultimi giorni, alcune delle quali le hanno fatto “molto male”. Ci tiene, a questo punto, a precisare che una coppia si avvicina a questo genere di percorsi quando la causa è l’infertilità e non la sclerosi multipla.

Pertanto, Georgette assicura che il loro bambino “verrà cresciuto/a dall’amore e non dalla malattia”. Nonostante tutto, vuole dimenticare quello che ha letto e gioire per quello che sta accadendo. “Io ho vinto, anzi abbiamo vinto”, scrive la stilista.

A dare la conferma della lieta notizia ci pensa anche Davide Tresse, il quale ha le idee abbastanza chiare su Georgette: “Sarà la mamma più bella del mondo”.