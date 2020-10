Uomini e Donne: Carlo Pietropoli e Cecilia Zagarrigo si sono lasciati

È scoppiata un’altra coppia di Uomini e Donne. Dopo Giulio Raselli e Giulia D’Urso è ora il turno di Carlo Pietropoli e Cecilia Zagarrigo. A cinque mesi dalla scelta alla corte di Maria De Filippi i due hanno deciso di prendere strade differenti. A dare l’annuncio l’ex corteggiatrice del programma, che ha ammesso visibilmente provata che non è un periodo facile. Cecilia ci ha però tenuto a precisare che si è arrivati a questa conclusione insieme, dopo un lungo confronto durato giorni. La Zagarrigo ha confidato che non sentiva da parte dell’ex tronista lo stesso sentimento che provava lei. Nonostante questo la web influencer non prova rabbia o rancore e ha augurato a Pietropoli di incontrare la donna giusta della sua vita, quella per la quale provare un amore vero e sincero.

Uomini e Donne: Carlo Pietropoli e Cecilia Zagarrigo non stanno più insieme

Via Instagram Cecilia Zagarrigo ha annunciato la rottura con Carlo Pietropoli, lasciando tutti i suoi follower senza parole. La 26enne ha ribadito che il modello resta, nonostante il dolore causato da questo improvviso break up, una persona importante, a cui tiene molto. Gli ultimi cinque mesi, quelli passati insieme dopo la scelta a Uomini e Donne, sono stati magici e unici. Cecilia ha però sottolineato che non è il tipo di donna che resta ad aspettare anche se il partner non è abbastanza coinvolto nella relazione. Dunque, sembra proprio che la separazione sia avvenuta principalmente per i sentimenti di Carlo, che erano meno forti e intensi di quelli di Cecilia.

Uomini e Donne: Carlo Pietropoli dà la sua versione sulla rottura con Cecilia

Sul suo account social Carlo Pietropoli ha aggiunto che quanto avvenuto con Cecilia Zagarrigo è il frutto di una decisione assai sofferta. Il 28enne ha elogiato i numerosi pregi della sua ex fidanzata ma ha spiegato che non riusciva a dare a Cecilia le attenzioni di cui aveva bisogno. Carlo ha confermato che la rottura è avvenuta in maniera pacifica e che da parte di entrambi restano stima e affetto.