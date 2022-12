Uomini e Donne, Carola fa discutere: la lezione di Maria De Filippi

A Uomini e Donne commuove l’esterna di Federico Nicotera e Alice, mentre Carola fa discutere. Partendo con ordine, il tronista ha deciso di fare la sua unica esterna anche questa volta con la Barisciani. A quest’ultima ha voluto leggere, sotto le telecamere, alcune parole della sorella legate al brutto periodo che hanno dovuto affrontare insieme alla loro mamma. La causa dei loro problemi riguardava il comportamento del padre. Ciò che è accaduto nelle loro vite ha provocato in loro inevitabili sofferenze. Alice l’ha confortato e capito.

Federico in studio rivede l’esterna e non riesce a trattenere le lacrime. Gianni Sperti fa subito notare che la loro è stata decisamente “un’esterna importante”. Oggi il tronista può sicuramente dire a gran voce che con la sua famiglia è riuscito a uscire da quella brutta situazione da vincente. Alice, intanto, appare commossa e ammette che le ha fatto piacere il fatto che abbia parlato con lei di questo argomento così delicato. Inevitabilmente, Maria De Filippi deve dare la parola a Carola, che non ha potuto vedere in quei giorni Federico.

La corteggiatrice di UeD, che fino a qualche giorno fa appariva come la scelta sicura, non sa cosa dire. Riesce solo a soffermarsi sul fatto che si sente un po’ di troppo. A detta di Carola, Federico non riuscirebbe a portare avanti due percorsi insieme: “Non vedo cosa sto a fare qui io”. Dopo il racconto commovente fatto durante quell’esterna, Nicotera si aspettava altre parole da parte della bionda corteggiatrice.

“Non trovo nemmeno giusto che te ne vai dopo un’esterna del genere”, dichiara il tronista, che inizialmente fraintende e pensa che Carola voglia andare via. A questo punto, decide di intervenire Maria, la quale cerca di far riflettere Carola ed esprime parole molto profonde su Federico. Non è la prima volta che la De Filippi fa notare che il tronista è un ragazzo molto maturo.

“Quanti anni hai Fede? Ecco 25. Carola ti spiego… Ti dice questa frase ‘dopo questa esterna non mi aspettavo queste parole’. Perché Carola? Perché te le dice? A prescindere da con chi ne ha parlato, sceglie di parlarne in pubblico. Quando parla dell’inferno che ha passato, parla del papà. Parla del figlio che deve difendere la sua famiglia che un uomo che invece dovrebbe amarla quella famiglia. Si aspetta una reazione diversa da, perché ha una testa di uno di 35 o 40 anni. Può essere un male perché ti sei perso tante cose, ma anche un bene. Si aspetta che tu non pensi a te, ma a lui. Carola bastava dire ‘mi dispiace sapere cosa hai passato'”

Carola scoppia in lacrime e viene attaccata da Tina Cipollari e Gianni per via di questa sua reazione. “Non puoi lamentarti perché non hai mai messo Federico nelle condizioni di raccontarsi. Ti lamenti di una cosa che è colpa tua”, dichiara Sperti. Ma sia Federico che Maria fanno presente che la corteggiatrice non dovrebbe assolutamente sentirsi in colpa. De Filippi appare sempre molto comprensiva nei confronti della ragazza, dettaglio che è stato notato anche dal pubblico.

“In realtà speravo che mi dessi tutt’altra risposta rispetto a quella che mi hai dato, sinceramente sono rimasto male”, afferma intanto Federico. Questa importante esterna ha portato Carola ad avere una conferma: Federico si trova meglio con una ragazza come Alice. Questa è l’unica cosa che la bionda corteggiatrice riesce a dichiarare mentre piange.

Chi tifa per Carola Carpanelli non deve temere: nel corso delle nuove esterne che ancora devono andare in onda con le prossime puntate sono scattati dei baci!

UeD, la sfilata delle dame tra parolacce e attacchi

Torna la sfilata delle dame del Trono Over con il tema Un cocktail d’amore con te, per la gioia dei telespettatori. La prima a sfilare è Roberta Di Padua, in tenuta sexy che fa storcere il naso ai telespettatori, che l’accusano di aver riutilizzato un outfit di un’edizione passata. C’è chi, infatti, fa notare che spesso le dame per raccogliere voti alti si ‘svestono’ sulla passerella.

Roberta non si lascia di certo colpire dalle critiche, come ha sempre fatto notare. “Io ti aspetterò, non importa quanto ci metterai”, questa il messaggio che riporta durante la sua sfilata. Subito dopo sfila Gemma Galgani, che a detta di Gianni Sperti è stata una signora e anche molto elegante. A seguire l’opinionista resta incantato da Antonella, storica ex tronista, che però riceve attacchi da parte di Armando Incarnato.

Dopo di che, sfilano anche Silvia, Cristina, Paola, Daniela, Desdemona, Pamela ed Elena. Qui di seguito la classifica con i primi cinque posti della nuova sfilata del Trono Over.

Cristina

Pamela

Gemma

Roberta

Antonella

Nel corso della sfilata Tina Cipollari si scaglia più volte contro Biagio Di Maro, sebbene Maria le chieda di moderare le sua parole. Dopo quanto accaduto nella puntata di ieri, l’opinionista disapprova sempre di più il cavaliere, al punto che lo chiama più volte “po..o”.