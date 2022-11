UeD anticipazioni: chi emoziona e chi va via. Un’assenza fa rumore

Nella registrazione di oggi, 29 novembre 2022, c’è stato un addio e qualcuno del parterre Over non si è presentato in studio

Le anticipazioni di Uomini e Donne segnalano dei cambiamenti nel Trono Over e non solo. Sembra che le scelte di due tronisti siano ormai vicine. In effetti, sono trascorsi diversi mesi e prima di Natale potrebbe arrivare il momento di scegliere per uno o due di loro. Ma cos’è accaduto nel corso della registrazione di martedì 29 novembre 2022? Secondo le anticipazioni svelate da Lorenzo Pugnaloni, condivise sul profilo Instagram Uominiedonneclassicoeover, Riccardo Guarnieri ha chiuso definitivamente con Gloria Nicoletti.

I due hanno avuto varie discussioni durante la loro conoscenza e pare siano il motivo per cui il cavaliere tarantino si è ritrovato a dire addio alla dama. Proprio nella puntata andata in onda oggi, Riccardo e Gloria sono stati al centro dell’attenzione. Pare, inoltre, che Guarnieri abbia rivisto o risentito Roberta Di Padua. Non si sa se questo confronto sia avvenuto in studio di fronte alle telecamere, ma si legge che Riccardo ha nuovamente parlato di Ida Platano con la dama di Cassino. La parrucchiera siciliana, in una delle recenti registrazioni, è tornata in studio con Alessandro Vicinanza assicurando che la loro love story sta procedendo bene.

Per Armando Incarnato sono scese tre nuove dame. Il cavaliere tarantino ha deciso di iniziare una conoscenza con due di loro. Le anticipazioni di UeD annunciano l’assenza di Pinuccia Della Giovanna. Non si sa, al momento, il motivo per cui la dama di Vigevano non abbia preso parte alla registrazione. La scorsa settimana Maria ha registrato una delle puntate che presto andrà in onda, in cui Pinuccia pare si sia sdraiata a terra fingendo di svenire durante un’accesa discussione con Tina Cipollari. Sarà questo il motivo per cui la dama di Vigevano non ha preso parte oggi alla registrazione? Cos’è successo?

Anticipazioni Uomini e Donne: Alessio Corvino emoziona, Carola lascia lo studio

Lavinia Mauro ha condiviso un’esterna con Alessio Corvino nella città di Caserta. Pare che la loro sia stata un’uscita speciale e probabilmente anche diversa dal solito. Infatti, tutti in studio si sono emozionati per le parole che il corteggiatore ha riservato alla tronista. Invece, con Alessio Campoli – su cui Maria De Filippi ha dimostrato di avere dei dubbi – non c’è stata nessuna esterna. La stessa Lavinia ha deciso di non uscire con il corteggiatore dopo i momenti trascorsi con Corvino.

Federico Nicotera ha portato in esterna Carola, con cui è scattato un altro bacio dopo il primo raccontato nella registrazione precedente. In questi giorni hanno fatto il giro del web alcuni video e scatti che ritraevano i due in esterna, con la presenza del team del programma, mentre si scambiavano dei baci di fronte alla Fontana di Trevi a Roma. In effetti l’esterna in cui è scoppiato il secondo bacio è stata proprio questa. In studio, però, Federico ha deciso di ballare con Alice e questo suo gesto ha portato Carola a correre dietro le quinte.

Non si è parlato di Federico Dainese. Ma per quanto riguarda Lavinia e Nicotera indubbiamente le scelte sono vicine. Entrambi i tronisti sono rimasti rispettivamente con due corteggiatori e due corteggiatrici. Ormai a distanza di mese, i due dovrebbero già aver capito più o meno chi è la persona con cui vorrebbero iniziare una relazione fuori dal programma.

In particolare, per Lavinia l’esterna con Alessio Corvino deve essere stata davvero significativa e importante, visto che ha anche preferito non vedere Campoli. Invece, secondo molti, Federico è indirizzato verso Carola. Proprio quest’ultima si è detta convinta di questo la scorsa settimana.