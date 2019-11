Uomini e Donne caos Zarino-Raselli, parla Manuel: problemi, sospetti e recite

Uomini e Donne, bufera sulla redazione dopo la scelta di Alessandro Zarino e le segnalazioni su Giulio Raselli

La redazione di Uomini e Donne è stata messa in discussione da più di qualcuno negli ultimi giorni. A far sospettare il pubblico è stato il trattamento riservato ad Alessandro Zarino dopo la scelta, quasi forzata, di Veronica Burchielli. Secondo qualcuno infatti sarebbe stato fatto un vero processo a Zarino, accusandolo di voler allungare il brodo quando è già successo in passato che dei tronisti chiedessero nuove corteggiatrici prima di essere sicuri di una scelta. Inoltre è stato subito offerto il trono a Veronica, con tanto di “Fregatene” detto da Maria De Filippi. Sui social si è scatenata una polemica paragonabile forse solo a quella di questa estate contro Raffaella Mennoia e molti hanno scritto che probabilmente Alessandro è stato trattato così per delle segnalazioni su Giulio Raselli riportate in studio.

Manuel Galiano dice la sua su Giulio Raselli: “Il tempo rivela le persone”

Maria e la redazioni avranno avuto senza dubbio i loro motivi per agire in questo modo, ma i sospetti di molti restano. A parlare oggi è stato Manuel Galiano, intervistato da Giada Di Miceli nella trasmissione radiofonica Non succederà più. E così sulle frequenze di Radio Radio Manuel ha cominciato dicendo la sua sul trono di Giulio: “Ti dico la verità, non lo seguo. Ho visto negli ultimi periodi che ci sono un po’ di problemi in questi troni, di persone che sono d’accordo… Io ti dico solo una cosa, una frase: il tempo rivela sempre le persone per quello che sono”. L’ex rivale dello stesso Raselli (entrambi corteggiavano Giulia Cavaglià) sembra essere quindi d’accordo, su per giù, con le segnalazioni riportate da Alessandro Zarino. Ma Manuel ha colto l’occasione anche per spezzare una lancia a favore della redazione.

Trono Classico, Manuel difende la redazione dopo la polemica su Alessandro Zarino e Veronica Burchielli

Dopo la polemica esplosa nei giorni scorsi, Galiano ha difeso la redazione: “Tutti adesso pensano che programmino le cose. No, il contrario: si danno da fare tutto il giorno e anche durante le feste. Su di loro nulla da dire. Il problema sta quando le persone che vanno nel programma recitano o giocano con i sentimenti. Nella redazione sono degli angeli”. Nell’intervista ovviamente Manuel ha parlato anche di Giulia Cavaglià e Francesco Sole, e non risparmiando frecciatine e rivelazioni.