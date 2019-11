Giulia Cavaglià e Sole, l’ex Manuel senza filtri: “Cercava questo”, e spunta un audio

Giulia Cavaglià fidanzata con Francesco Sole, arriva il commento di Manuel Galiano: le parole dell’ex di Uomini e Donne

Manuel Galiano ha parlato di Giulia Cavaglià e Francesco Sole nella sua intervista a Non succederà più su Radio Radio. L’ex corteggiatore ha ripercorso come è finita la storia con Giulia, dopo sole due settimane dalla scelta a Uomini e Donne. Ma Giada Di Miceli, conduttrice della trasmissione radiofonica, non avrebbe mai potuto evitare di fargli una domanda sulla coppia del momento. O almeno una delle coppie del momento. Manuel ha risposto in modo pacato sereno ed educato, con molta schiettezza come lo abbiamo conosciuto al Trono Classico e senza gettare fango sulla ex Giulia Cavaglià. Ovviamente Manuel è tanto schietto quanto pungente quando vuole e non ha mancato di farlo anche in questa intervista. L’ex corteggiatore pare abbia avuto conferma di ciò che pensava dopo Uomini e Donne, e cioè che a Giulia interessi molto la popolarità, a differenza sua.

Manuel Galiano su Giulia Cavaglià e Francesco Sole: “Credo che Giulia abbia trovato quello che cercava”

Sui motivi della rottura non ha aggiunto dettagli rispetto allo sfogo lunghissimo avuto con Raffaella Mennoia questa estate. Manuel ha ribadito che a Giulia pensava molto ai followers e all’apparire su Instagram, preferendo sempre appuntamenti di lavoro al passare del tempo con lui. Si sono lasciati insomma per caratteri e interessi diversi. Quando poi Giada gli ha chiesto di dire la sua su Giulia Cavaglià e Sole, lui ha detto: “Gli auguro tutto l’amore del mondo. Io lui non lo conosco, non mi ha fatto nulla e non ho nulla contro di lui. Auguro la felicità a loro. Credo che Giulia abbia trovato quello che cercava. Una persona più conosciuta di lei, che possa metterla bene in evidenza”. La conduttrice ha sottolineato che quindi Giulia avrebbe cercato una persona più popolare. Manuel a questo punto ha chiarito: “Non è che cercava una persona più popolare, ma una persona affine a lei. Una persona che vive di queste cose come lei”.

Giulia Cavaglià e Francesco Sole, Manuel Galiano: “Ecco cosa ho pensato”

“Cosa ho pensato quando ho saputo che stavano insieme? Brava Giulia, hai capito tutto”, ha rivelato poco dopo ridendoci anche un po’ su. Si aspettava insomma che Giulia avrebbe cercato un fidanzato conosciuto, non è stata una sorpresa per lui: “Non mi ha né sorpreso né dato fastidio. Mi è completamente indifferente questa cosa”. L’ex corteggiatore di Savona ha chiarito di provare simpatia nei confronti di Francesco Sole e di non avere assolutamente nulla contro di lui. Cosa direbbe a Sole oggi come oggi? “Ciao Francesco, ti auguro il meglio con Giulia e che vi vogliate bene. E figli maschi”, e incalzato dalla Di Miceli ha aggiunto: “E in bocca al lupo per tutto”.

Uomini e Donne, Giulia Cavaglià ha cercato Manuel Galiano: spunta messaggio audio

Ma c’è stata anche una rivelazione abbastanza sorprendente. Giulia Cavaglià ha cercato Manuel Galiano poco tempo fa: questo almeno ha rivelato lui. A proposito dell’ultima volta in cui si sono sentiti, infatti, ha raccontato: “Poco tempo fa, quando lei mi mandò un messaggio vocale che io neanche aprii. E lei lo cancellò. Quindi io non so neanche cosa mi ha detto”. Non vuole risentire l’ex, su questo è stato già molto chiaro. Ma se non ha aperto questo vocale forse è anche perché ha sofferto per il modo in cui l’ex tronista lo ha trattato: “Sono stato male. Più che altro per come sono stato trattato, non pensavo di meritare tutto questo odio da parte sua. Lei a un certo punto si è proprio accanita. Non credeva al tradimento, quindi mi ha fatto male nei giorni successivi dichiarare il contrario. Faceva la vittima”.