Uomini e Donne, Manuel e Giulia si sono risentiti? Lui senza freni

Uomini e Donne, i fan non si arrendono: Giulia Cavaglià e Manuel Galiano si sono risentiti dopo l’addio?

Manuel e Giulia dopo Uomini e Donne sono ancora nel cuore di molti fan. Tra questi qualcuno non si è ancora arreso e forse spera ancora in un ritorno di fiamma, che con molta probabilità non ci sarà. Manuel e Giulia si sono lasciati in modo poco sereno, le loro versioni dei fatti non coincidono nemmeno e si sono dati colpe a vicenda. Manuel ha ammesso di aver fatto degli errori nell’intervista concessa a Raffaella Mennoia, ma Giulia invece ha reputato di aver fatto tutto giusto e di non aver nulla da rimproverarsi. Dopo quell’intervista era chiaro a tutti che la coppia fosse scoppiata per sempre e che non ci fossero speranze di rivederli insieme.

Manuel Galiano senza freni su Giulia Cavaglià: si sono risentiti? La risposta

Tuttavia, c’è ancora chi è molto curioso di sapere se Giulia e Manuel si sono risentiti dopo essersi lasciati. L’ex corteggiatore risponde spesso alle domande dei fan su Instagram ed evidentemente ha ignorato spesso domande di questo genere. Oggi gli è stata fatta per l’ennesima volta, per questo ha deciso di rispondere una volta per tutte. Peccato che sia stato molto duro nella risposta: “Vi rispondo perché me lo chiedete sempre e la mia risposta è questa: nemmeno se mi dessero dei soldi”. Parole che hanno gelato i fan e spento decisamente anche quella minima speranza rimasta in fondo al cuore di chi ancora crede nella coppia Giulia e Manuel dopo Uomini e Donne.

Manuel e Giulia oggi, le ultime news sulla ex coppia di Uomini e Donne

Che Manuel non avesse alcuna intenzione di ricominciare con Giulia era già chiaro da tempo, anche perché ha raccontato dei retroscena molto forti su Giulia e avevamo ben compreso che tra loro la relazione, in realtà, non è mai cominciata. Manuel e Giulia oggi hanno preso strade distinte e separate: Manuel è spesso in viaggio con i suoi amici di sempre, Giulia si dedica a eventi vari ed è spesso insieme a ex protagonisti di Uomini e Donne. Se le loro strade si incroceranno di nuovo un domani non possiamo saperlo, ma di sicuro non si ritroveranno più a camminare insieme.