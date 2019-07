Manuel Galiano a ruota libera su Giulia, retroscena inaspettati: la sua verità

Manuel Galiano, la verità su Giulia: l’intervista con Raffaella Mennoia

Manuel Galiano è stato intervistato da Raffaella Mennoia su Witty Tv per dire la sua verità sulla fine della storia con Giulia Cavaglià. Prima di tutto, Manuel ha detto di non essere uscito di casa per un mese dopo il gossip sul presunto tradimento a Ibiza ai danni di Giulia, che era la sua fidanzata. Nella versione dei fatti di Manuel, si sono separati per un giorno dopo la scelta perché Giulia aveva una settimana di appuntamenti di lavoro, cosa che lui non sapeva però. Lui l’ha raggiunta a Torino e qui, Manuel, ha detto di aver capito tutto. Si è sentito preso in considerazione solo quando c’erano gli amici di Giulia oppure per postare video e foto sui social network. Un pensiero che ha sviluppato appena è sceso dal treno a Torino, vedendo un’amica di lei che riprendeva il momento dell’incontro, e che ha maturato nei giorni insieme. Inizialmente ha pensato fosse solo un modo di fare di Giulia, di una donna che sa ciò che vuole, decisa, e che forse doveva abituarsi lui.

Manuel e Giulia, l’ex corteggiatore rivela: “Mi ha detto che non si sarebbe innamorata di me”

Insomma, Manuel ha notato che Giulia in pubblico era diversa da come era in privato, per questo ha rallentato nel rapporto e ha atteso di capire se lei ci tenesse davvero. Lui sperava di innamorarsi, ma lei pare gli abbia detto: “Sappi che io non mi innamorerò mai di te”. Il racconto di Manuel è proseguito parlando di un weekend in Francia, in cui lui è partito con il suo migliore amico e lei invece è partita con un’amica e due amici. Giulia non è mai andata a Savona, ha aggiunto ancora Manuel, e che lei gli chiedeva di fare cene con persone famose, ma lui non voleva prendere parte. Non gli interessava fare cene con personaggi famosi, insomma. Hanno iniziato a litigare prima che lui partisse per Ibiza, ma ha cercato di stare insieme a lei fino al giorno prima, cosa che non è successo perché lei ha detto che suo padre non stava bene. Ma quella sera stessa Giulia è andata a ballare con una sua amica. Il racconto di Manuel ha descritto una situazione decisamente diversa da ciò che i fan hanno immaginato fino a oggi.

Giulia Cavaglià non era interessata a Manuel? Parla lui

Manuel si è reso conto col passare dei giorni che Giulia non tenesse a lui, perché lo prendeva in considerazione solo davanti ad altre persone. Ma veniamo al viaggio a Ibiza, un viaggio che Manuel ha prenotato a gennaio, ma pare che lui le avesse detto di raggiungerlo e lei aveva anche detto di sì. Durante la vacanza le cose continuavano ad andare nel verso sbagliato: “Già il primo giorno lei mi sgrida, perché urlo nelle storie. Mi dice che non posso urlare perché sennò non mi compra il brand. Per la prima volta mi sono innervosito, le ho detto non sono il tuo giocattolo, cosa te frega se urlo nelle storie e il brand non mi compra. Le ho detto non mi rompere il ca..o Giulia”. Dopo quella telefonata non si sono sentiti, lui l’ha chiamata il giorno dopo ma lei ha riagganciato subito perché aveva da fare. A quel punto Manuel aveva chiaro che non le interessasse nulla. Si sentivano solo per il buongiorno e la buonanotte: “Me l’ha fatta scendere sotto i piedi. Lei il mattino dopo mi scrive ‘se mi devi sentire per forza non mi scrivere’. Mi sono innervosito e l’ho richiamata”.

Manuel Galiano e le segnalazioni su Giulia Cavaglià: il racconto

Ma anche a lui arrivavano segnalazioni su Giulia: “Mi mandavano video e foto di lei con un ragazzo in camicia. Mi dicevano che erano usciti insieme da un locale. Era gente sconosciuta ma mi scrivevano con foto. Lei mi diceva che erano ca..ate, magari lo erano però io te lo faccio presente. Alla quarta persona inizio a pensare allora è vero. […] Ha iniziato a insultarmi pesantemente”. Poi pare che Giulia si sia arrabbiata per una ragazza comparsa in un suo video, fino al giorno del gossip sul presunto tradimento. “Era una sagoma nera. No, non mi sono baciato con questa ragazza”, ha spiegato Manuel riparlando anche della smentita con le foto a confronto con le magliette diverse sua e del ragazzo in foto. Ma dopo questo episodio Giulia lo ha lasciato: “Mi ha detto ‘Guarda ti do anche il beneficio di credere che tu non hai fatto nulla, perché magari è vero. Fatto sta che io con te non ci voglio più stare’. Io le chiedo la motivazione, lei mi ha detto che sono una persona diversa da lui, lei si organizza sempre, fa gli appuntamenti e io mi faccio gli affari miei”. Manuel ha sottolineato che non avrebbe voluto passare il tempo con lei facendo appuntamenti, ma per Giulia anche questo era essere diversi.

Manuel ha tradito Giulia a Ibiza? Lui smentisce tutto

Manuel è andato lo stesso a Torino, ha chiesto alla migliore amica di Giulia di tenergli il gioco nella sorpresa, ma la ragazza ha avvisato Giulia senza neanche rispondere a Manuel. Dopo dieci minuti si è fatta viva proprio lei: “Mi ha mandato un vocale, non te lo faccio sentire perché ti sanguinano le orecchie. Praticamente il succo era non osare venire a Torino, non ti voglio vedere, cosa non capisci. Ha cominciato a massacrarmi di nuovo. Io lì proprio scioccato, ho detto basta”. Lui ha quindi deciso di rimanere a Ibiza e non tornare in Italia prima per sistemare le cose con Giulia, ma non riuscendo più a godersi la vacanza è comunque rientrato tre giorni prima. Qui è stato fotografato in aeroporto con le lacrime agli occhi. Dopo questa paparazzata, Giulia lo ha chiamato e lui le ha detto che voleva parlarle e stava andando a Torino. “Arrivo sotto casa e mi fa aspettare un’ora. Apre il cancello e faccio per entrare, lei mi dice chi ti ha dato il permesso di varcare la mia casa. Mi ha detto dai su dimmi che ho da fare. Le ho detto che non le ho fatto le corna, che mi dispiaceva, mi piaceva e ci tenevo, ai tempi. Ci credevo. Lei mi dice che ha sbagliato lei, non vuole stare con me, siamo due persone diverse, ha capito che sono stupido e non capisco le cose”, ha raccontato.

Manuel e le segnalazioni su Giulia: è fidanzata?

Il mattino dopo lui ha visto le storie in cui Giulia ha parlato con i fan. “Buono un conto, ma stupido no. Poteva anche farmi passare per il cornificatore, ma perché tu devi fare la vittima per farmi massacrare di più? Il giorno stesso mi scrive una mia amica di Torino, la sera prima era in discoteca e un amico del suo fidanzato che le ha presentato la sua tipa, che era Giulia”, ha rivelato. Il ragazzo in questione ha parlato di Giulia dicendo che si vedevano da tre settimane ma non potevano ancora dirlo – lei in effetti è intervenuta su questo gossip, smentendo per metà -. “Ora capisco perché spariva il giorno, ricompariva la sera”, ha commentato Manuel. Poi ha proseguito: “Non l’ho mai più sentita da quel giorno. Una settimana dopo Ibiza. Sembra tutta colpa sua, è vero, ma non è così. Io dovevo capire che non era come tutti gli altri anni, in vacanza a Ibiza potevo evitare di andarci. Però sono una testa dura e in più se so di essere pulito con la coscienza vado dritto. Ragionandoci pensavo perché non devo andarci, col senno di poi tornassi indietro per evitare sti casini non ci andrei. Però ora che so la verità dico anzi meno male che ci sono andato!”.

Perché Giulia ha scelto Manuel? La risposta dell’ex corteggiatore

Raffaella Mennoia a fine intervista ha chiesto a Manuel perché secondo lui la scelta è ricaduta su di lui e non su Giulio Raselli. Questa è stata la sua risposta: “Giulio l’avrebbe lasciata subito. Io no, perché io sono un buono. Questo è il motivo che mi sono dato. Io le piacevo esteticamente, sì. Adesso le direi che mi dispiace per la persona che è”. Sul Web, il pubblico sembra credere alla versione dei fatti dell’ex corteggiatore, ritenendolo sincero e naturale nel racconto della sua verità.