Uomini e Donne, Giulia Cavaglià fidanzata? L’ex tronista su tutte le furie

Giulia Cavaglià di nuovo fidanzata? L’ultimo gossip sull’ex tronista di Uomini e Donne

Giulia Cavaglià è di nuovo fidanzata? L’ex tronista di Uomini e Donne negli ultimi giorni è protagonista di un gossip che la vorrebbe in una nuova frequentazione dopo Manuel Galiano. Con la sua scelta non è andata bene, è durata molto poco nonostante nel programma i due sembrassero molto complici. Oggi Giulia Cavaglià è tornata alla sua vita di sempre, ha rilasciato delle dichiarazioni alla redazione sulla fine della storia con Manuel e lo vedremo nei prossimi giorni. Le ultime voci sul suo conto, però, l’hanno mandata su tutte le furie. Giulia ha perso la pazienza non solo per i gossip, ma anche sui giudizi sul suo conto che ha letto qui e là sulla rete, tra blog e social network. Per questo ha deciso di sfogarsi con dei video su Instagram.

Uomini e Donne, Giulia Cavaglià su tutte le furie: la risposta al gossip

Prima di ogni cosa, Giulia ha fatto chiarezza sulla sua vita sentimentale: “Sto leggendo delle cosine che non mi piacciono più di tanto. Se ci sarà da dire qualcosa sulla mia vita personale ve lo dirò io”. Non ha smentito del tutto una nuova conoscenza, ma non ha neanche confermato un flirt. Per cui è tutto da vere. Intanto, però, l’ex tronista ha risposto a delle accuse che le hanno rivolto: “Ci tengo solo a dire che odio questo via vai di informazioni poco corrette. Dare a una ragazza di 23 anni della persona arrivista, solo perché si suppone che si frequenti con delle persone… Ragazzi grazie al cielo nella mia vita non mi farò mai mantenere da nessuno, pensare di dipendere da qualcuno non è nel mio stile e spero non lo sia neanche nel vostro. Però ogni persona è a sé”. Giulia ha detto di essere infastidita dalla cattiveria di molte persone sui social network. E poi ha aggiunto: “Quando finisce una relazione, se per caso uno decide di frequentarsi con un’altra persona non ci vedo niente di male. Ma ribadisco il concetto che se ci sarà da dirvi qualcosa ve lo dirò io. Cerchiamo di stare più tranquilli ed essere meno cattivi, ecco”.

Giulia Cavaglià furiosa su Instagram: il duro sfogo

Non è tutto, perché Giulia ha perso la pazienza soprattutto per delle voci che la vorrebbero d’accordo con la sua presunta nuova fiamma. Delle voci che sono già circolate sul suo conto, e infatti ha detto: “Praticamente all’inizio quando facevo il trono con Lorenzo ero d’accordo con Lorenzo e ovviamente si è rivelata una cavolata. Quando ho fatto il trono e ho scelto Manuel, ero d’accordo con Manuel e quindi di conseguenza ero una persona orribile. Adesso si presuppone che io fossi d’accordo con quello con cui si presuppone che io mi frequenti”. Dopo questa premessa, ha detto: “Ma quanti buchi nell’acqua fate? Vi rendete conto delle cavolate che sparate tutto il tempo? Mi fa ancora più ridere che all’inizio ero additata come la str…a benestante e adesso sono additata come la str…a arrivista. Ma in ogni caso io sono sempre str…a, non ho capito? Scusatemi ma quando ci va, ci va”. Insomma, stavolta Giulia Cavaglià ha davvero perso la pazienza!