UeD Veronica tronista, accuse a redazione e Maria: gesti, parole e sospetti

Alessandro Zarino e Veronica Burchielli, il “no” clamoroso al Trono Classico

Veronica Burchielli è diventata la nuova tronista di Uomini e Donne, e, sebbene dalle anticipazioni sembrasse che la puntata non fosse andata malissimo, in realtà è andata davvero male, almeno per i fan di Alessandro Zarino. Ma facciamo una sintesi estrema: il tronista aveva criticato Veronica perché per lui aveva esagerato presentandogli i nonni; lei, anche a fronte del fatto che lui avesse richiesto nuove ragazze, ha deciso di andar via, e alla fine Alessandro per darle una grande dimostrazione l’ha scelta ma si è beccato un “no” grande quanto gli Studi Elios.

Trono Classico, Alessandro bersagliato in studio: il motivo

“Già dall’inizio – queste le parole di Zarino – ho sentito un sentimento in più per te. Non è una decisione affrettata. Se ho avuto dei dubbi è solo perché ho avuto paura di avere un setimento troppo forte. Nel momento in cui mi hai dimostrato – ha chiarito Alessandro – di avere un interesse forte mi hai fatto sentire che la paura di perderti è così forte da non guardare altrove”. Veronica non ha voluto sentire ragioni e a dire il vero anche Tina Cipollari, Jack Vanore e la stessa Maria De Filippi non hanno reagito benissimo al comportamento di Alessandro: perché scegliere Veronica se la settimana prima aveva chiesto altre ragazze e le aveva detto di non correre?

Maria De Filippi contro Alessandro: parole che fanno male

Proprio le parole di Maria sono quelle che in qualche modo hanno mostrato uma certa insofferenza, confermata in seguito dalla proposta del trono: “Io non penso che tu abbia giocato coi sentimenti. Fregatene, fai la tronista”, queste le parole della conduttrice che poi ha aggiunto: “È più giusto che lo faccia tu che persone che non ci credono. Se avessi detto ‘sì’ non ti avrei creduto”. Dietro le quinte Veronica era molto scossa: “Mi dispiace perché è un percorso in cui io ho creduto, però sono riuscita a dinostrare che credo in quello che faccio. Devo ancora realizzare… La mia famiglia – ha poi aggiunto – ne ha passate tantissime e so che proveranno quella sensazione di essere contenti, e quindi sono contenta. Anche perché -ha concluso – vedranno una persona che è andata in televisione non per fare la stupida”.

Uomini e Donne nella bufera: le proteste del pubblico

Nel Web intanto è guerra contro la redazione, e sono anche tante le accuse a Maria De Filippi, rea, secondo alcuni, di aver trattato con eccessiba freddezza un bravo ragazzo; c’è anche chi accusa la redazione di aver programmato tutto e di aver fatto il possibile perché tale situazione si verificasse. Intanto Alessandro ha reagito così.Intanto Alessandro ha reagito così. Vi lasciamo alle accuse:

https://www.instagram.com/p/B44-rr9iyOH/?igshid=mntxce8k8v4h