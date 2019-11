Alessandro Zarino oggi, come sta l’ex tronista dopo Uomini e Donne

Uomini e Donne oggi, Alessandro Zarino abbandona dopo il “no” di Veronica Burchielli

Alessandro Zarino ha lasciato il Trono Classico dopo aver scelto Veronica Burchielli ed essere stato rifiutato da lei con un “no” clamoroso. La ragazza ha i suoi buoni motivi per aver preso questa decisione ma forse, proprio per l’affetto che provava e che l’ha spinta a far conoscere a Zarino i propri nonni, avrebbe potuto rispondergli di “sì” senza troppe lamentele. Ma son caratteri comunque, e alla fine meglio un rifiuto oggi che qualcosa di peggiore domani, visto che ormai dopo Uomini e Donne succede proprio di tutto.

Alessandro Zarino oggi, l’ex tronista lascia tra le polemiche

Questa puntata ha visto Alessandro essere salutato freddamente da Maria De Filippi, che non ha neanche cercato di fermarlo e di fargli posticipare la scelta prima che la facesse, e ha mandato su tutte le furie il pubblico: in molti si chiedono in effetti il motivo di un tale trattamento ai danni di Zarino e soprattutto perché a un certo punto tutti sembravano contro di lui; della polemica che è scoppiata trovate numerose informazioni qui: è vero che Alessandro si è rivelato piuttosto incoerente ma è anche vero che il suo discorso, cioè la paura di provare qualcosa di importante, non è da ritenere sbagliato. Ci sta in effetti che un ragazzo si senta poco pronto a scegliere subito, e d’altronde Uomini e Donne nasce con questi presupposti.

Come sta Alessandro dopo Uomini e Donne? L’hashtag #iostoconalessandro contro il programma

Ad ogni modo ciò che più ci interessa è capire come stia Alessandro Zarino oggi, e purtroppo il silenzio che c’è sui suoi profili social è diventato assordante: segno che il tronista di Uomini e Donne non ha reagito bene al trattamento ricevuto? Indizio del fatto che in qualche modo Alessandro sta bene così? Oppure semplicemente Zarino non ha nulla da dire al momento e intende continuare la sua vita senza pensare a quest’esperienza? I suoi fan intanto stanno protestando con l’hashtag #iostoconalessandro, disgustati dal comportamento che a loro avviso i presenti hanno avuto nei confronti dell’ormai ex tronista di Uomini e Donne.