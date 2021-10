Uomini e Donne, bufera su Ida e un bacio tanto atteso: le anticipazioni

Secondo quanto accaduto nelle nuove registrazioni, per la Platano il percorso non procede a gonfie vele nel programma, tanto che più volte lascia lo studio; intanto, non mancato i baci “belli e intensi”

Arrivano le anticipazioni di Uomini e Donne delle registrazioni di questi giorni. Ieri e oggi sono state registrate nuove puntate, che andranno in onda solo tra qualche settimana. Nel frattempo, attraverso ciò che riporta Il Vicolo delle News, è possibile sapere cos’è accaduto nello studio di Canale 5 durante il pomeriggio di domenica 24 ottobre 2021. Non sono mancati i colpi di scena e anche i baci! In particolare, a vivere nuove emozioni sono state le due troniste, Andrea Nicole Conte e Roberta Giusti.

Va precisato che, al momento, il programma del Maria De Filippi, per quanto riguarda il Trono Classico, vede protagoniste solo le due ragazze. Mentre Joele Milan si è ritrovato costretto a chiudere il suo percorso in anticipo, Matteo Fioravanti ha già avuto il suo lieto fine. Ora tocca alle due troniste trovare l’anima gemella all’interno della nota trasmissione Mediaset. Ed ecco che per entrambe sono arrivati dei baci. Secondo le anticipazioni, Andrea Nicole e Roberta hanno baciato i loro rispettivi corteggiatori a telecamere accese.

Da quando c’è il Covid-19 in circolazione, i tronisti tendono a viversi questi momenti spegnendo le luci dei riflettori. Questa volta, i baci non sono stati oscurati dalle telecamere. Andrea Nicole ha baciato di nuovo Ciprian Aftin. Ancora una volta, la tronista ha dimostrato di essere molto presa dal corteggiatore, sebbene si fidi di più di Alessandro.

Anche per Roberta è arrivato il momento di dare il suo bacio a Luca Salatino. Questo momento è molto atteso dal pubblico di Canale 5. Infatti, sono già in tanti coloro che tifano per loro. Si pensa che la Giusti sceglierà appunto lui. Ovviamente bisogna attendere la scelta prima di scoprire effettivamente cosa dice il suo cuore.

Ciò che si sa dalle anticipazioni di UeD è che per entrambe le troniste i baci sono stati “belli e intensi”. Non sono di certo mancati i soliti battibecchi tra Tina Cipollari e Gemma Galgani. Quest’ultima, purtroppo, si è ritrovata nuovamente a salutare un corteggiatore.

Momento difficile anche per Ida Platano. La dama, tanto discussa, si è ritrovata in studio a dover rispondere a non pochi attacchi. “È stata molto attaccata”, si legge. Dunque, sembra proprio che non stia proseguendo tutto a gonfie vele per lei nel programma.

Pare che Ida sia addirittura uscita più volte dallo studio proprio a causa di questa bufera. Ora non resta che attendere la messa in onda di queste registrazioni per assistere a questi momenti.